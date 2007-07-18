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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

آموزش و پرورش به دنبال تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است

آموزش و پرورش به دنبال تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است

معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد : وزارت آموزش و پرورش از تغییر نگاه به آموزش های فنی و حرفه ای استقبال می کند و تلاش ها در جهت رساندن این آموزش هابه جایگاهی قوی تر خواهد بود .

مهندس مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تاکید رئیس جمهور بر تغییر نظام آموزشی و به ویژه بخش فنی و حرفه ای ادامه داد : باید صلاحیت علمی معلمان در هنرستانها ارتقاء پیدا کند .

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش تاکید کرد : به کار گیری  آخرین تجهیزات از ضروریات اجتناب ناپذیرافزایش خلاقیت و نوآوری دانش آموزن به شمار می رود .

معاون وزیر آموزش وپرورش یادآورشد : به روز نبودن محتوای کتب درسی یکی از بزرگترین مشکلات آموزش های فنی و حرفه ای کشورمحسوب می شود .

نوید ادهم تصریح کرد : تحولات روزافزون محیطی ، تکنولوژی، فنی و حرفه ای موجب شده در نوع آموزش های مدرسه ای  ودنیای واقعی فاصله ایجاد شود .

وی یاد آورشد : آموزش وپرورش برای کاهش این فاصله ها،  به روز کردن محتویات کتب درسی و افزایش صلاحیت علمی معلمان، تمام توان خود را به کار خواهد بست .

کد مطلب 519940

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