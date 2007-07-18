مهندس مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تاکید رئیس جمهور بر تغییر نظام آموزشی و به ویژه بخش فنی و حرفه ای ادامه داد : باید صلاحیت علمی معلمان در هنرستانها ارتقاء پیدا کند .

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش تاکید کرد : به کار گیری آخرین تجهیزات از ضروریات اجتناب ناپذیرافزایش خلاقیت و نوآوری دانش آموزن به شمار می رود .

معاون وزیر آموزش وپرورش یادآورشد : به روز نبودن محتوای کتب درسی یکی از بزرگترین مشکلات آموزش های فنی و حرفه ای کشورمحسوب می شود .

نوید ادهم تصریح کرد : تحولات روزافزون محیطی ، تکنولوژی، فنی و حرفه ای موجب شده در نوع آموزش های مدرسه ای ودنیای واقعی فاصله ایجاد شود .

وی یاد آورشد : آموزش وپرورش برای کاهش این فاصله ها، به روز کردن محتویات کتب درسی و افزایش صلاحیت علمی معلمان، تمام توان خود را به کار خواهد بست .