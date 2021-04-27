حجت‌الاسلام محمد صالحی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه دوم ماه مبارک رمضان محافل انس با قرآن کریم در بیمارستان‌های شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این محافل در معاونت غذا و دارو، ستاد دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های فارابی و طالقانی کرمانشاه ویژه کادر درمانی برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با بیان اینکه رمضان فرصتی برای انس با قرآن است، گفت: این اقدام با هدف روحیه بخشی به بیماران و کادر درمان انجام می‌شود، محافل انس با قرآن پیش از اذان مغرب برپا شده و برگزاری آن همراه با اجرای سخنرانی، برگزاری تواشیح و مسابقه خواهد بود.

صالحی تصریح کرد: هر ساله در ماه مبارک رمضان اجرای برنامه‌های قرآنی توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در مساجد و بقاع متبرکه صورت می‌گرفت، امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا اجرای این برنامه‌ها با حضور محدود افراد برگزار می‌شود.