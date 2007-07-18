بخشهایی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اعلام شد

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از اهدافی که این تحقیق و تفحص دنبال کرده است بحث ارتقاء علمی کل دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم بود. در مورد دانشگاه آزاد نگاه این بود که توسعه کمی این دانشگاه بیش از توسعه کیفی آن بوده است. در واقع توسعه کمی خوب بوده و هم اکنون در بیشتر شهرهای کشور واحدهای دانشگاه آزاد وجود دارد.

شرایط سخت دانشجویان در برخی واحدهای دانشگاه آزاد



عضو کمیته تحقیق و تفحص از آموزش عالی یادآور شد : اما نکته اینجا است که زمانی که تیم تحقیق و تفحص از نزدیک به این واحدها رفت و مسائل این دانشگاه را بررسی کرد متوجه شدیم که دانشجویان در شرایط نامطلوبی به سر می برند اما از آنجایی که هدف دانشجویان تنها تحصیل بوده سعی دارند این شرایط سخت را تحمل کنند.

دانشگاه آزاد بیش از توسعه کیفی، توسعه کمی داشته است



آجرلو افزود : داده هایی که اکنون از تحقیقات در مورد این دانشگاه بدست آورده ایم این موضوع را اثبات می کند که دانشگاه آزاد توسعه کمی پیدا کرده است. از نظر کیفیت شرایط استاندارد را به طور کامل ندارد و خروجی این دانشگاه نیز از کیفیت آموزشی مورد نظر برخوردار نبوده است. البته این مسئله به معنی کیفیت تمام و کمال برای خروجی دانشگاههای دولتی نیست.

وی گفت : نوع توسعه کمی این دانشگاه، مسایل کیفی را تحت الشعاع قرار داده است که البته این موضوع به نظارت کمرنگ وزارت علوم بر دانشگاه آزاد نیز بازمی گردد.

آموزش عالی باید یک متولی به نام وزارت علوم داشته باشد



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما معتقدیم که آموزش عالی کشور یک متولی واحد با عنوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید داشته باشد و متولی گری چندگانه می تواند قدرت نظارت را کاهش دهد که به نفع آموزش عالی نیست.

نظارت بر دانشگاه آزاد به خوبی اجرا نشده است



وی افزود: البته نظارت بر دانشگاه آزاد جزء مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده اما این نظارت آنچنان که باید و شاید انجام نگرفته است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص نتایج تحقیق و تفحص از آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: این گزارش مرحله به مرحله در حال تکمیل است و به دلیل حجم زیاد و حوزه های مختلف آن مانند دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد، معاونت های وزارت علوم جزوه ها به تدریج در حال آماده شدن است که در اختیار نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص و نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین این گزارشات پس از تکمیل در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و خلاصه ای از آن در صحن علنی مجلس خوانده می شود.