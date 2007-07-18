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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۳

آیالا از فوتبال ملی خداحافظی کرد

روبرتو آیالا مدافع وسط تیم ملی آرژانتین از حضور در عرصه ملی خداحافظی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی آرژانتین در دیدار نهایی رقابت های کوپا آمه ریکا با نتیجه 3 برصفر مغلوب حریف خود شد و این درحالی است که آیالا یکی از گل های برزیل را وارد دروازه خودی کرد.

 برپایه این گزارش، آیالا پس از اینکه از تیم والنسیا جدا شد در حال حاضر به عضویت تیم فوتبال رئال زاراگوزا درآمده است. وی گفت: این تصمیمی است که من از مدت ها قبل گرفته ام و با آنچه در کوپا آمه ریکا به وقوع پیوست ارتباطی ندارد. فکر می کنم دوران هر بازیکنی در تیم ملی کشورش به پایان می رسد و دوران من هم به پایان رسیده است.

خوان سباستین ورون دیگر بازیکن ملی پوش آرژانتین هم پس از پایان این رقابت ها برای همیشه از فوتبال ملی خداحافظی کرد.

کد مطلب 519943

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