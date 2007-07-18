قرعه سختی داریم اما از گروه خود راضی هستیم

علیرضا رحیمی درگفتگو با خبرنگارمهر، ضمن بیان این مطلب گفت: تیم هندبال نوجوانان ایران با ترکیب جدیدی عازم دومین دوره رقابتهای جهانی دربحرین می شود بنابراین نمی توان با برگزاری اردوهای تدارکاتی و بازیهای تدارکاتی نتیجه این بازیها را پیش بینی کرد.

وی افزود: تیمهایی که درمسابقات جهانی می آیند همه دارای سبک هستند و با آمادگی کامل درآن شرکت می کنند بنابراین نباید هیچ یک را دست کم گرفت. قرعه ما هم با تیم های سختی افتاده است اما درمجموع از گروه خود راضی هستیم. تیم های آرژانتین، کرواسی و الجزایرهمگی تیم های خوبی دردنیا هستند و صاحب هندبال هستند.

رحیمی با بیان اینکه سطح تیم های آسیایی پائین ترازتیم های اروپایی است و کسب نتیجه درمقابل اروپایی ها بسیار سخت است، گفت: ما در دوره اول این مسابقات با دو تیم آرژانتین وکرواسی هم گروه بودیم و به هر دوی این کشورها هم باختیم و برعکس شرایط خوبمان درآسیا درمسابقات جهانی به مقام هشتم رسیدیم. اما تیم الجزایرتیم جدیدی است و به جای تیم تونس جایگزین شده است. شناختی ازاین تیم نداریم اما درقاره آفریقا دارای هندبال است و صاحب نام است.

رئیس فدراسیون هندبال تصریح کرد: دربازیهای تیمی آن هم در رده سنی نوجوانان نمی توان نتیجه را به راحتی پیش بینی کرد برای اینکه تمام تیم ها با ترکیب جدیدی وارد میدان می شوند به هرحال تیم ما آمادگی خوبی دارد و تمام برنامه ریزی فدراسیون هم برای دریافت یک نتیجه مطلوب انجام گرفته است برای رسیدن به یک نقطه آرمانی ترهم ورزشکاران اعزامی از فردا پنجشنبه آخرین اردوی خود را درتهران برگزارمی کنند تا روزسوم مرداد ماه عازم بحرین شوند.

دومین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی جهان در رده سنی نوجوانان از پنجم مردادماه تا 14 مردادماه با حضور16 کشور درقالب چهارگروه درکشوربحرین پیگیری می شود که تیم ایران با تیم های الجزایر، کرواسی و آرژانتین همگروه شده است. این تیم بامداد روزسوم مردادماه تهران را به مقصد بحرین ترک خواهد کرد.