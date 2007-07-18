ارتش لبنان حلقه محاصره نهرالبارد را تنگ تر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،سخنگوی ارتش لبنان امروز اعلام کرد که افراد مسلح باقی مانده در اردوگاه نهرالبارد، در مکانهای کوچک و به طور پراکنده در مساحتی بین 200 تا 300 متر مستقر هستند.

طبق آمار خبرگزاری فرانسه از زمان آغاز درگیری میان ارتش لبنان و افراد مسلح عضو گروه موسوم به فتح الاسلام در این اردوگاه در 20 می( 30 اردیبهشت) تاکنون 101 نظامی لبنانی کشته شده اند.

به گزارش خبرنگار فرانس پرس، صبح امروز به طور پراکنده مناطق بخش قدیمی اردوگاه هدف گلوله باران ارتش لبنان قرار داشت.

لازم به ذکر است که اردوگاه نهرالبارد حدود 31 هزار پناهنده فلسطینی را در خود جای داده که با آغاز درگیری ها بسیاری از ساکنان آن از بیم جان خود از این اردوگاه فرار کرده اند. در حال حاضر تنها 80 تن از افراد فتح الاسلام و خانواده های آنان در اردوگاه به سر می برند.