مراسم احیا با رعایت پروتکل ها در خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی عصر امروز سهشنبه در حاشیه جلسه قرارگاه نظارتی و عملیاتی ستاد استانی مدیریت کرونا که در محل استانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: در جلسه قرارگاه در خصوص برگزاری شبهای احیا بحث و مقرر شد که در فضای باز و به مدت دو ساعت و ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی، مراسم شبهای احیای قدر در سراسر استان خوزستان برگزار شود.
وی با بیان اینکه در شبهای احیا محدودیتهای درونشهری از ساعت ۱۰ شب تا ۳ صبح اعمال نخواهد شد، افزود: همچنین در خصوص نماز عید سعید فطر نیز مقرر شد که با رعایت پروتکلهای بهداشتی و در فضای باز در استان برگزار شود.
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان اظهار کرد: ضمن اینکه کمیتهای برای نظارت بر اجرای پروتکلها در مراسم مذهبی نیز با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شده است که نظارتهای لازم را در این خصوص انجام بدهد.
حیاتی گفت: همچنین امروز مقرر شد که واحدهای آزمایشگاهی در بنادر استان خوزستان مستقر شوند و مکانهای قرنطینهای در بنادر توسط سازمان بنادر استان آماده شود و همه خدمههای کشتیهای خارجی حق خروج را از کشتی نداشته باشند و تحت شدیدترین پروتکلهای بهداشتی کار ترخیص کالا در بنادر ما صورت بگیرد تا این مخاطراتی را که ناشی از ویروس هندی وجود دارد، بتوانیم در استان خوزستان کنترل کنیم.
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