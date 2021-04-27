۲۵۰۰ واحد صنفی فعال در شاهین شهر فاقد مجوز هستند

محمد منظری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان شاهینشهر و میمه نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ وجود دارد که به همین دلیل در راستای شعار سال مقام معظم رهبری «تولید؛ پشتیبانی و مانع زدایی ها» در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امسال برنامههای خوب و قابل اجرایی پیشبینیشده است.
وی با بیان اینکه شهرستان شاهینشهر و میمه در حوزه تولیدات محصولات صنعتی در استان اصفهان حائز رتبه دوم و در حوزه ارائه ارزشافزوده حائز رتبه اول است، ادامه داد: با وجود اعمال تحریمهای ناجوانمردانه اقتصادی از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش کردهایم که بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی صنایع این شهرستان فعال باشند.
رئیس اداره صمت شاهینشهر و میمه تصریح کرد: بیش از ۱۰ هزار واحد صنفی در سطح شهرستان شاهینشهر و میمه وجود دارد که از این تعداد نزدیک هفت هزار و ۵۰۰ واحد دارای مجوز و مابقی فاقد مجوز لازم هستند لذا درصدد شناسایی آنها جهت گرفتن مجوز و پروانه کسب هستیم.
فعالیت ۸۵ هزار نفر در ۵ شهرک صنعتی شاهین شهر
وی با بیان اینکه جمعیت کارگری شاهینشهر و میمه نزدیک به ۸۵ هزار نفر است که اکثراً در پنج شهرک صنعتی بزرگ این شهرستان مشغول فعالیت هستند، گفت: از طریق کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع سال گذشته تلاشهای زیادی جهت شناسایی و رفع مشکلات صنایع ازجمله کمبود نقدینگی، تأمین اجتماعی، مالیات، کمبود مواد خام اولیه، تسهیلات و… که دچار رکود شده بودند، انجام دادیم.
منظری با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد کارهای اداری صنایع در شهرستان و ۷۰ درصد دیگر باید به مرکز استان برای پیگیری کارهای اداری خود مراجعه میکردند، اظهار داشت: با رایزنیهایی که از سوی نماینده مجلس و فرماندار شهرستان شاهینشهر و میمه صورت گرفت هماکنون این نسبت بر عکس شده و بیش از ۸۰ درصد کارهای اداری صنایع ائم صدور و تمدید مجوز، آمار تولید و… در خود شهرستان صورت میپذیرد.
وی به تأمین و توزیع کالاهای اساسی مردم ازجمله؛ مرغ، برنج، روغن، قند و شکر توسط اداره صمت شهرستان شاهینشهر و میمه پرداخت و گفت: در طول این مدتی که کشور در حوزه تهیه و توزیع کالای اساسی دچار چالش بود ما تمام تلاش خویش را به کار گرفتیم که مردم شهرستان شاهینشهر و میمه در این زمینه هیچگونه دغدغه و نگرانی نداشته باشند.
۱۵ تن از ۱۸ تن نیاز مرغ شاهین شهر تأمین میشود
رئیس اداره صمت شاهینشهر و میمه به مشکل کشوری کمبود مرغ و تأمین نشدن نهادهای دامی یا تخصیص ندادن ارز ۴,۲۰۰ تومان اشاره کرد و ادامه داد: سهمیه مرغ شهرستان شاهینشهر و میمه در روز ۱۸ تن است که با توجه به مشکلات پیشآمده تمام تلاش خود را کردیم تا از این سهمیه حداقل روزانه ۱۵ تن تا ۲۵ تن را جذب و به بازار تزریق و از ایجاد صفهای طولانی جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه متوسط مصرف روزانه مرغ در سطح شهرستان شاهینشهر و میمه نزدیک به ۱۵ تن است، اظهار داشت: هماکنون قیمت مرغ برای مصرفکننده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است و مردم میتوانند در صورت داشتن هرگونه شکایت و یا مشاهده هرگونه تخلفی با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند.
منظری تأکید کرد: ۳۰ بازرس اصلی و افتخاری در قالب پنج اکیپ به صورت ۲۴ ساعته در سطح شهرستان شاهینشهر و میمه مشغول به فعالیت و گشت زنی هستند تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفی اعم از گرانفروشی، احتکار و… با همکاری قوه قضائیه با آن برخورد و سریعاً اعمال قانون کنند.
وی از شروع ساماندهی اتحادیهها ازجمله؛ اتحادیه املاک و نانوایان و برخورد با برخی تخلفات آنها خبر داد و گفت: سال گذشته در حوزه ساماندهی آرد و نان تلاش کردیم با انجام کل گیری بهموقع با تخلفات نانواییهایی که سهمیه آرد دریافت میکردند و بعضاً هیچگونه فعالیتی نداشتند بهشدت برخورد کنیم و سهمیه آنها را به مناطق محروم و یا در اختیار نانواییهایی فعالیت بیشتری داشتند قرار دهیم.
رئیس اداره صمت شاهینشهر و میمه خاطرنشان ساخت: هماکنون در حال پیگیری هستیم که همه مشاغلی که از انتشار ویروس کرونا آسیب دیدهاند با دادن تسهیلات ارزانقیمت و سایر مشوقهای لازم پشتیبانی و حمایت نمائیم.
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