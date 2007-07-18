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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۲

هیئت داوران جشنواره عکس جوانان معرفی شد

سیف‌الله صمدیان، علیرضا کریمی صارمی، مسعود زنده‌روح کرمانی، رومین محتشم و جواد پورصمد پنج عضو هیئت داوری سومین جشنواره عکس جوانان ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد این جشنواره در سه بخش ویژه شامل عکس های مرتبط با سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، جوانان از نگاه عکاسان شامل موضوعاتی چون جوان و فرهنگ، جوان و ورزش، جوان و کار، جوان و اوقات فراغت و ... و همچنین بخش آزاد با اولویت نگاه خلاقانه عکاسان زیر 25 سال برگزار می‌شود.

جوایز بخش های مختلف جشنواره هم به این ترتیب است: در بخش ویژه یک دستگاه دوربین عکاسی Nikon 800 جایزه ویژه آژانس عکس ایران است و به نفرات اول تا سوم به ترتیب پنج، چهار و سه میلیون ریال اهدا می شود. در بخش های دوم و سوم هم نفرات اول تا سوم به ترتیب پنج، چهار و سه میلیون ریال دریافت می کنند.

آخرین مهلت دریافت آثار دهم شهریور است و مراسم پایانی سی ام مهرماه در ارومیه برگزار می شود. سومین جشنواره سراسری عکس جوانان ایران 28 مهر تا پنجم آبان به همت انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل ارشاد آذربایجان غربی برگزار می شود.

کد مطلب 519953

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