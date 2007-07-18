به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی طرح کارت هوشمند سوخت امروز درجمع خبرنگاران گفت: درحال حاضر مهمترین مشکل درباره کارت‌های هوشمند سوخت ، گم و مفقود شدن کارت‌ها ، وضعیت سهمیه‌های بنزین و صدور کارت های المثنی و خدمات مربوط به آن است.

احمد تولایی افزود: درباره صدور کارت های المثنی نیز اقداماتی شده که تا 15 روز آینده این کارت‌ها در کمتر از دوهفته به دست مردم برسد. وی تصریح کرد: تنها موضوع در صدور کارت های المثنی نداشتن vim یا شماره واحد نیروی انتظامی برای خودروهای قدیمی است که دراین باره مقرر شده به تدریج برای خودروها این شماره ها صادر شود.

تولایی درباره کاهش یا افزایش سهمیه بنزین خودروها گفت: اگر سهمیه بنزین یک کارت کاهش یافته ناشی از استفاده نامناسب از آن کارت است. به عبارت دیگر، عدم رعایت روش های صحیح سوخت گیری موجب خلل در میزان سهمیه‌ها گردیده که در این باره نیز مشکلات کاملا حل شده است.

معاون فنی طرح کارت هوشمند سوخت افزود: سهمیه کارت های المثنی براساس میزان سهمیه مصرفی با کارت اول تعیین می شود تا هیچ حقی از افراد ضایع نشود.

وی درباره رمز دار کردن کارت های هوشمند سوخت اضافه کرد: این موضوع باید بررسی شود زیرا استفاده کنندگان از طرح کارت هوشمند تمام اقشار جامعه هستند و به همین دلیل ممکن است رمز دار کردن کارت ها با مشکلاتی همانند اشتباه زدن رمز، فراموشی رمز، قفل کردن دستگاه ها به دلیل اشتباه زدن رمز و ... همراه باشد.

تولایی با اشاره به کند بودن سیستم مخابراتی و شلوغ شدن جایگاه ها ناشی از این امر گفت: این موضوع هیچ تاثیری در سوخت گیری ندارد زیرا این پروژه به صورت آف لاین است و قطع و وصل شدن دستگاه ها بر سرعت یا ضبط اطلاعات موثر نیست.

وی تصریح کرد: در فاز بعدی پروژه کارت هوشمند ترتیبی داشته می شود تا به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده سوخت گیری تنها با کارت همان خودرو امکان پذیر شود اما زمان این اقدام هنوز مشخص نیست.

معاون فنی پروژه کارت هوشمند درباره پرداخت وجه سوخت با شارژ کردن کارت ها در بانک گفت: مذاکرات برای این موضوع انجام می شود اما این کار اجباری نیست.

وی گفت: کارت هوشمند در ایران دارای سیستم مانیتورینگ است به گونه ای تمام اطلاعات و اشکالات مشاهده می شود به همین دلیل قبل از بروز هرگونه مشکلی سعی می شود نسبت به حل آن اقدام شود.