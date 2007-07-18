روابط عمومی نباید در مقابل دروغ گویی ها سکوت کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کلهر پیش از ظهر امروز در همایش یک روزه روابط عمومی های استان فارس افزود: روابط عمومی ها باید با اقدامات مناسب خود فضای پاسخ گویی به مخالفان، منتقدان و حتی اغفال شده ها را فراهم آورند.

وی خاطرنشان کرد: ما انتقاد را ازسوی رسانه ها می پذیرم اما برخی سعی دارند اقدامات و سرمایه گزاری های دولت را اتفاقی جلوه داده و مشکلات و مسائل را بزرگنمایی کنند که در این بخش نیازمند اطلاع رسانی و پاسخگویی روابط عمومی ها هستیم.

کلهر توجه به زبان مردم ، هدایت رسانه ها در ارائه گزارش اقدامات سازمان و اطلاع رسانی قابل فهم برای مردم را ازجمله وظایف و رسالت های مهم روابط عمومی ها برشمرد و افزود: پس از انقلاب روابط عمومی ها جایگاهشان را از دست دادند و اکنون با انجام مناسب رسالت های خود می توانند در بازگرداندن جایگاه از دست رفته خود موفق شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی ازنمایندگان سیاسی مردم که نسبت به امور مردم و مشکلات دولت بی توجه هستند اشاره و اضافه کرد: اینگونه افراد سوسک مغزهایی هستند که نگران منافع خودشان بوده و اگر منافع و سود های خود را در خطر ببینند فریاد سر می دهند و در مقابل مشکلاتی که در جامعه وجود دارد همواره بی توجه هستند.

در ادامه مراسم مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور نیز گفت: دولت نهم همه چیز را متعلق به مردم می داند و در آغاز هر فعالیتی خواهان گسترش عدالت گستری است.

علی اکبر جوان فکر گسترش عدالت در امور دولت را منوط بر همکار ی و مشارکت مردم دانست و افزود: مردم در صورتی با دولت همکاری می کنند که به نظام اطمینان داشته باشند و ایجاد این اطمینان جز وظایف روابط عمومی ها است.

وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها اگر بخواهند در مقابل برخی از جریانات موفق عمل کرده و مردم را با خود همراه کنند باید ارتباطی تاثیر گذار با افکار عمومی ایجاد کنند که شرط به وجود آمدن این ارتباط ، دوست داشتن مردم است.

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور تاکید کرد: روابط عمومی ها برای اطلاع رسانی مناسب باید رسانه ها را به صحنه عمل آورده و آنها را از نزدیک با اقدامات سازمان آشنا کنند .

جوان فکر گزارش های و اطلاع رسانی به موقع را یکی از اصول موفقیت یک روابط عمومی دانست و یاد آورشد: در جریان فرار شهرام جزایری همه در سکوت فرو رفته و مردم نیز در حال بی اعتماد شدن بودند در صورتی که باید روابط عمومی ها مردم را لحظه به لحظه در جریان اقدامات صورت گرفته برای دستگیری جزایری قرار می دادند که این امر صورت نگرفت.

وی افزود: سازمانی زنده است که مردم در جریان اقدامات آن قرار داشته باشند و مدام از آن انتقاد کنند.

در ادامه مراسم استاندار فارس نیز گفت: در دولت نهم طی چند سال اخیر اقدامات مناسبی برای تحقق عدالت گستری صورت گرفت که می توان به سهام عدالت ، سهمیه بندی سوخت و سفر های استانی هیئت دولت اشاره کرد.

محمد رضا رضا زاده افزود: یکی از این اقدامات مناسب آغاز سفرهای پر زحمت و طاقت فرسا بود که در استان فارس این سفر ها پیامد و فرایند های مناسبی را به ارمغان آورد.

وی یاد آورشد: برای مصوبات استانی هیئت دولت اقدامات و تلاش های بسیاری صورت گرفت و در این بخش روابط عمومی ها وظیفه دارند که اطلاع رسانی درست و شفافی از این مصوبات داشته باشند.

استاندار فارس تاکید کرد: در بخش سهمیه بندی بنزین نیز روابط عمومی ها و رسانه ها وظیفه دارند که این اقدام شجاعانه را تحلیل و توجیه کنند اما طی این مدت کار مناسبی صورت نگرفته است.

رضا زاده خاطرنشان کرد: دولت نهم با گفتمان اصول گرایی خود اقدامات مناسب و شجاعانه ای را در عرصه های داخلی و خارجی انجام داده که باید این حرکت ها از سوی رسانه ها و روابط عمومی ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر خاتمی یه شیراز گفت: در سفر خاتمی به شیراز معنویت تمامی ابعاد و برنامه های سفر را پوشانده بود چه از نظر مکان سخنرانی و چه از نظر زمان سخنرانی خاتمی و این موضوع یعنی غلبه گفتمان اصول گرایی حتی در بین منتقدین دولت نهم.