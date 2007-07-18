مناقشه بر سر استفاده از تصویر مساجد از سوی هنرمندان مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اخبار العالم گزارش داد: چندی پیش یکی از خوانندگان زن مصری در ویدئو کلیپ خود از تصویر مسجد تاریخی و قدیمی سلیمان آغا سلحدار استفاده کرد که انعکاسهای شدیدی از سوی مجامع مختلف مصر در پی داشت.

فاروق حسنی وزیر فرهنگ مصر در این باره گفت: این تصویربرداری بدون در نظر گرفتن ضوابط و شرایط خاص خود انجام شده که منجر به هتک حرمت و اهانت به مسجد شده است. باید حرمت اماکن مقدس نگه داشته و از آن حمایت شود.

دکتر زاهی حواس دبیر کل شورای عالی آثار باستانی مصر نیز در این باره تصریح کرد: استفاده از آثار اسلامی در کلیپهای ویدئویی به شکل نادرست، احترام و قداست آنها را از بین می‌برد. از شرایط استفاده از تصویر مساجد باستانی و تاریخی در سروده ها این است که سرود دینی باشد و اول دستگاههای اجرایی آن را بخوانند، سپس استفاده یا عدم استفاده از آن مورد تأکید قرار گیرد. موافقت با تصویر یا آواز در مسجد جز با شرایط خاص خود امکان پذیر نیست.

این در حالی است که استفاده اثر تاریخی و دینی خواننده مذکور انتقادات شدیدی از سوی ائمه مساجد و حتی کارشناسان امور باستانی مصر را بر انگیخت، به طوری که شرایط خواننده و آواز را با قداست مکان متناسب نداستند.

از سوی دیگر وزیر اوقاف مصر طی آخرین اعلان خود با بیان اینکه آواز خواندن و یا استفاده هر یک از خوانندگان در درون هر مسجد منتفی است و به آنها اجازه این کار را نمی دهد، اظهار داشت: در آینده نیز مانع از استفاده تصویر برداری هنری از این اماکن می شود، چرا که اینگونه فعالیتها حرمت مساجد را بر هم می زند.

وی افزود: مساجد خانه خدا بوده و دارای حرمت هستند، بنابراین استفاده از مساجد به هر شکلی در فعالیتهای هنری چون کلیپها و فیلمها به شدت محکوم است.

این در حالی است که تصریحات اخیر وزیر اوقاف مصر و عدم هماهنگی دستگاههای اداری وضعیت هنری این کشور را متشنج کرده است و بسیاری از خوانندگان و یا هنرمندان نمی دانند که با چه شرایط و ویژگی خاصی می توانند از تصاویر آثار باستانی دینی و اماکن مذهبی این کشور بهره مند شوند و یا اینکه دیگر اجازه این کار به آنها داده می شود یا نه؟

یکی از خوانندگان این کشور به نام "محمد منیر" با بحران شدیدی در این زمینه رو به رو شده است؛ چرا که وی تصمیم دارد به زودی آلبوم جدیدی ارائه دهد که از سروده های دینی بهره گرفته است . بنابراین درخواست کرده تا در تصویر برداری سروده های دینی خود از تصاویر نزدیک مسجدالنبی در مدینه منوره بهره مند شود مسئله ای که هنوز نمی داند می تواند از آن استفاده کند یا نه و با شرایط موجود، مسئولان امر اجازه این کار را به او می دهند یا نه؟