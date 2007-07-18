به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدخاتمی رئیس جمهوری سابق کشورمان، قرار است به مناسبت میلاد امام علی(ع) طی سفری چند روزه به استان یزد، علاوه بر دیدار با نخبگان، احزاب سیاسی و آحاد مردم این استان، در"مسجد حظیره" شهر یزد نیز سخنرانی کند.

خاتمی، همچنین ظهر روز 6 مرداد از یزد به کاشان سفر می کند تا بعد از نماز مغرب و عشاء، ساعت 8 شب در مسجد "آقابزرگ کاشان" به سخنرانی بپردازد. سفر سید محمدخاتمی به کاشان به دعوت مجمع روحانیون مبارز این شهر انجام می شود .

گفتنی است، رئیس جمهور سابق کشورمان در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) نیز به شیراز سفر کرده بود.