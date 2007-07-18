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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۸

همزمان با 13 رجب؛

خاتمی به یزد و کاشان سفر می‌کند

خاتمی به یزد و کاشان سفر می‌کند

همزمان با میلاد امام علی(ع) سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشورمان به دو شهر یزد و کاشان سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدخاتمی رئیس جمهوری سابق کشورمان، قرار است به مناسبت میلاد امام علی(ع) طی سفری چند روزه به استان یزد، علاوه بر دیدار با نخبگان، احزاب سیاسی و آحاد مردم این استان، در"مسجد حظیره" شهر یزد نیز سخنرانی کند.

خاتمی، همچنین ظهر روز 6 مرداد از یزد به کاشان سفر می کند تا بعد از نماز مغرب و عشاء، ساعت 8 شب در مسجد "آقابزرگ کاشان" به سخنرانی بپردازد. سفر سید محمدخاتمی به کاشان به دعوت مجمع روحانیون مبارز این شهر انجام می شود .

گفتنی است، رئیس جمهور سابق کشورمان در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) نیز به شیراز سفر کرده بود.

کد مطلب 519959

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