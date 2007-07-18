به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد این فیلم را کاترین بیگلو، فیلمساز زن آمریکایی کارگردانی می کند که برای فیلم هایی مانند "فولاد آبی" (1990)، "روزهای عجیب" (1995) و "کی ـ 19: دام مرگ" (2002) شهرت دارد و بازیگران فیلم شامل جرمی رنر، آنتونی مکی و برایان گراتی هستند.





کاترین بیگلو

فیلمبرداری در اردن و کویت انجام می شود و داستان آن بر مبنای حوادث واقعی همین طور اطلاعاتی که اخیرا از حالت محرمانه خارج شده نوشته شده است. مارک بول، فیلمنامه نویس "خطر پنهان" که عنوان انگلیسی آن The Hurt Locker است، به هالیوود ریپورتر گفت: "این اولین فیلم درباره جنگ عراق است که تجربیات سربازان را به نمایش می گذارد."او افزود: "می خواستیم نشان دهیم سربازان با چیزهایی روبرو هستند که نمی توانید در CNN ببینید. منظورم سانسور نیست، بلکه می گویم آنها عکاسان خود را با واحدهایی تا این حد برگزیده همراهی نمی کنند. بیشتر فیلم های جنگی زمانی ساخته می شوند که جنگ به پایان رسیده. برای من که از دنیای روزنامه نگاری می آیم واقعا هیجان انگیز است، در فیلمی درباره یک تقابل همکاری داشته باشم که آن تقابل هنوز ادامه دارد.""خطر پنهان" اولین فیلم بلند بیگلو 56 ساله در پنج سال اخیر است. او دانش آموخته مدرسه فیلم کلمبیاست و در سال های 1988 و 1993 به ترتیب عضو هیئت داوران جشنواره های فیلم ونیز و برلین بود. بیگلو امسال با حضور اوما تورمن یک فیلم کوتاه هشت دقیقه ای به نام "ماموریت صفر" ساخت.