به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "فلسفه هنر مسیحی و شرقی" شامل نه فصل با نمایه و تصاویر رنگی است که عناوین فصلهای آن، چرا کارهای هنری را به نمایش بگذاریم؟ فلسفه هنر مسیحی و شرقی یا فلسفه راستین هنر،هنر:خرافه یا راه زندگی؟،اصلا فایده هنر چیست؟زیبایی وحقیقت ،ماهیت هنرعهد میانه،مفهوم سنتی صورت نگاری آرمانی،ماهیت افسانه وهنرعوام وزیبایی ریاضیات:یک بازبینی است.

یادداشت مولف در پاسخ به نقد ریچارد فلورشیم، واژه نامه وتصاویر هم توسط مترجم به کتاب الحاق شده است.

در مراسم رونمایی این کتاب دکتر بلخاری در خصوص کومارا سوامی گفت: او جزو دسته ای از دانشمندان متاله قرن بیستم است که اصطلاحا به سنت‌گرایان مشهورند ودر راس آنان گنون قرار دارد. کوماراسوامی تا حدودی تحت تاثیر او بوده است.

وی با اشاره به افکار سنت گرایان در قرن بیستم اظهار داشت: افکار عقاید این گروه نه تنها در جهان غرب که در شرق هم با استقبال روبرو وشده است و اگر چه نقدهایی به آنها شده است اما لطافت،صداقت وزیبایی عجیبی که در گفتار و نوشتار سنت‌گرایان به چشم می‌خورد هر کس را که اهل ذوق باشد به شعف می آورد و انسان را درگیر عظمت فکری خود می کند.

بلخاری در ادامه یکی از مهمترین ویژگیهای سنت‌گرایان را اعتقاد به وحدت متعالی ادیان دانست وگفت: از دیدگاه سنت‌گرایان از جمله کومارا سوامی یک روح مطلق ازلی بر جهان حاکم است که در نقاط مختلف جلوه های متفاوتی یافته است اما حقیت واحدی کل این جلوه ها را در بر می گیرد که سنت گرایان به دنبال کشف این حقیقت هستند. از دیدگاه این گروه طبیعت آینه ای است که ذات حقیقت درآن تجلی یافته است.

وی در ادامه اکهارت را بی بدیل ترین عارف وحدت وجودی غرب خواند و گفت: اکثر سنت گرایان از جمله کوماراسوامی مرید اکهارت محسوب می‌شوند.

بلخاری با اشاره به برخی آرای کوماراسوامی درباره سنت گفت: از نظر او سنت به مفاهیم پیشین تعلق دارد اما هر مفهوم پیشینی لزوما مفهوم مرده ای نیست. درسی که از سنت گراین می آموزیم این است که ممکن است ادراک ما از حقیقت متحول شود ولی حقیقت آن تغییر نمی یابد.

وی در ادامه تاکید کرد: فلسفه و جهان بینی مدرن انسانها را به اندیشمند وعامل تقسیم کرده که به اندیشه ارزش بالاتر و به عامل ارزش پست تر داده است لذا کسی که ارزش پست تر دارد از کار خود لذت نمی برد ولی از دیدگاه سنت گرایان بازگشت به سنت بازگشت به دوره ای است که بر خلاف جفای انسان مدرن بین فعالیت نظری و فعالیت عملی فاصله ای نبود. طبق این دیدگاه اگر مدرنیته شیوه زندگی ما باشد سنت می تواند در متن این شیوه جاری شود

در ادامه این مراسم دکتر ایرج داداشی نیز کتاب "فلسفه هنر مسیحی و شرقی" را یکی از مهمترین آثار کومارا سوامی خواند ودر این خصوص گفت: سنت گرایان اگر به هنر سرزمینی رو می کنند روح آن را بیان می‌کنند و با توصیف مصادیق و یا توصیه‌های جامعه شناختی و دیدگاهای علوم نوین بیگانه اند ولی روح آن فرهنگ یا تمدن را بیان می کنند. کومارا سوامی یکی از این سنت گرایان است که 32 زبان می‌دانسته و نوشته هایش در انگلیسی سبک محسوب می شوند.

وی افزود: این کتاب سرشار از نقل قولها ابه زبان لاتین و یونانی است که یک مرصع زیبا و جواهر نشان در اختیار مخاطب قرار می دهد که از زبانهای مختلف در آن نقل قول شده است. تسلط عجیب این نویسنده به فرهنگ غرب وشرق وخصوصا فرهنگ قرون وسطی که به زعم خود آن فرهنگ هم شرقی است و قرون وسطی زمانی است که شرق وغرب خوب هم دیگر را درک می کردند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اندیشه های کومارا سوامی در خصوص هنر گفت: از نظر او هنر به یک سری رشته خاص برای ارضای حوائج درونی محدود نمی شود .در نگاه او هنر گستره وسیعی دارد و با معرفت آمیخته است. او معتقد است هنر بدون علم ومعرفت هیچ نیست.

وی افزود :برای کوماراسوامی خود هنر و فعالیت هنری یک هدف نیست بلکه وسیله ای است که می تواند با یک سری اهداف کاربردی به سعادت ابدی و شناخت حقیقت متعالی و یگانه نائل آید.از نظر او وظیفه هنر آموزش است که باید منجر به تقویت قوای معنوی ودرونی انسان شود.لذا هنرمند از نظر او تنها زمانی می تواند این نقش را ایفا کند که خودش در بدو امر متاثر از آن حقیقت شده باشد.

داداشی با اشاره به معرفت شناسی در اندیشه کومارا سوامی اظهار داشت: معرفت مورد نظر او از غار افلاطونی بیرون آمده است و نور خود را نه در پرتو آتش که در شعاع خورشید بیرون از غار جستجو می کند لذا فهم دیگری از معرفت را به ما معرفی می کند.

وی سخنان خود را با این جمله از کومارا سوامی به پایان برد که هنرمند یک انسان خاص نیست بلکه هر انسانی یک هنرمند خاص است.

مراسم رونمایی کتاب" فلسفه هنر مسیحی و شرقی"نوشته آندانا کوماراسوامی و ترجمه امیر حسین ذکرگو؛ عصر روز سه شنبه 26 تیر ماه در کتابخانه موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد.