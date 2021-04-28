در نشست رهبران فلسطینی با محوریت موضوع انتخابات شرکت نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «خضر عدنان» عضو جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین اعلام کرد که این جنبش نشست روز پنجشنبه رهبران گروه های فلسطینی برای بررسی پرونده انتخابات را تحریم کرده و در آن مشارکت نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، این عضو جنبش جهاد اسلامی یادآور شد: ما تصمیم گرفتیم که در نشست رهبران گروه های فلسطینی که قرار است در روز پنجشنبه با هدف بررسی موضوع انتخابات ملی برگزار شود، شرکت نکنیم.

خضر عدنان در ادامه گفت: ما پیشتر موضع خود درخصوص برگزاری انتخابات ملی فلسطین را به صورت شفاف بیان کرده ایم و لزومی برای مشارکت در نشست رهبران گروه های فلسطینی نمی‌بینیم.

روز گذشته بود که «نبیل ابوردینه» سخنگوی تشکیلات خودگردان اعلام کرد: مقامات اسرائیل مخالفت خود با برگزاری انتخابات فلسطین در قدس اشغالی را به مسئولان این تشکیلات ابلاغ کرده‌اند.

وی با اشاره تلویحی به تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای به تعویق انداختن انتخابات ملی این کشور، تأکید کرد: پیشتر هم گفته بودیم که بدون قدس، انتخاباتی برگزار نخواهد شد.

پیش از این نیز، جنبش حماس اعلام کرده بود که با هرگونه تعویق زمان برگزاری انتخابات ملی در فلسطین مخالف است. درهمین ارتباط، حازم قاسم گفته بود: تعویق انتخابات به دلیل مخالفت رژیم صهیونیستی کاملاً باطل و مردود است و گروه‌های فلسطینی در نشست روز پنجشنبه باید در مورد ساز و کارهای برگزاری انتخابات گفتگو کنند.

اخیراً برخی منابع فاش کردند که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم دارد با اعزام «حسین الشیخ» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح به قطر به طور غیرمستقیم از اقدامات احتمالی و خطرناک حماس در آینده‌ای نزدیک پیشگیری کند.

این منابع اعلام کردند: ابومازن تصمیم گرفته تا با فرستادن الشیخ به قطر و دیدار وی با مقامات عالی این کشور آنها را به مذاکره و اقناع رهبران حماس با هدف جلوگیری از بروز هرگونه اقدام خشمگینانه از سوی غزه در صورت تعویق انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی مجاب کند.