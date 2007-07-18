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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۷

دهه غدیر امسال:

مازندران میزبان کنگره بین المللی غدیر خواهد بود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر عامل کنگره بین المللی غدیر کشور گفت: دهه غدیر امسال، کنگره بین المللی غدیر در مازندران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ملک محمدی صبح چهارشنبه در نخستین جلسه کنگره بین المللی غدیر در محل استانداری مازندران افزود: ترویج تفکر دینی با زاویه غدیری از جمله اهداف تشکیل بنیاد بین المللی غدیر در کشور است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به استقبال مسئولین استان، دهه اول غدیر، کنگره بین المللی غدیر در مازندران برگزار خواهد شد.

ملک محمدی با اشاره به اینکه مازندران مهد علوی سرایان و شیعه پروری در جهان است تصریح کرد: برگزاری کنگره بین المللی غدیر در استان حق شیعیان و  ملت علوی پرور مازندران بوده است.

وی افزود: ظاهر غدیر آن چنان درخشان بوده که درخشانی فلسفه محشر و قیامت در آن پدیدار می شود.

مدیر عامل کنگره بین المللی غدیر کشور یاد آور شد: عزت، عظمت و آگاهی دنیا در اقتدار علی بن ابیطالب است.

وی گفت: بنیاد بین المللی غدیر در 10 کشور جهان، 29 استان، 8 وزارتخانه و 12 سازمان و یا بنیاد نماینده فعال دارد.

استاندار مازندران نیز در این جلسه با اشاره به خصوصیت بارز استان مازندران و شاخصه علوی تبار بودن استان اظهار داشت: آیات عظام و اعلام در مازندران باعث ترویج فرهنگ علوی پروری و معارف دینی شدند.

ابوطالب شفقت تصریح کرد: مازندران از استان های برجسته ای است که مردم آن ولایت شیعی را پذیرفته وهمواره در مقابل سربازان اموی و بنی عباس مقاومت کردند.

وی با اشاره به وجود علمای بزرگی چون علامه حسن زاده آملی، آیت الله جوادی آملی و علمای دیگر برجسته استان گفت: مردم مازندران هم در دوران دفاع مقدس و در عرصه بازسازی مناطق جنگی نقش تعیین کننده ای را ایفاء کردند.

شفقت یادآور شد:مظاهر برجسته وحدت، همدلی و همگرائی بین مردم در دولت نهم بین مسئولین، ائمه جمعه و مردم استان فراهم است و این امکان فرصت مغتنمی است تا کنگره بین المللی غدیر در مازندران برگزار شود.

کد مطلب 519965

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