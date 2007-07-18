ایران به دنبال یک پیروزی بزرگ مقابل مالزی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهربه مالزی، روزنامه استار چاپ مالزی در شماره امروز گزارش داد: نوریزان باکار می داند ایران تا بن دندان مسلح به دیدار تیم او می آید که در دو بازی قبل با نتایج 5 بر یک و 5 بر صفر مقابل تیم های چین و ازبکستان شکست خورده است. این نتایج سبب شد تا تنگوعبداله سلطان احمدشاه از سمت خود به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال مالزی استعفا کند.

باکار در نشست مطبوعاتی روزگذشته گفت: باید قبول کنیم که زندگی برای من و پسرانم ادامه دارد. ما در دیدار با تیم تهاجمی چون ایران چاره ای نداریم جز اینکه روی به دفاع بیاوریم. باید در دیدار با این تیم در خط دفاعی متمرکز شویم و امیدوار باشیم که مدافعان ما عملکرد خوبی از خود نشان دهند.

درحالی که امروز تیم های ایران و مالزی آخرین دیدار گروه C رقابت ها را برگزار می کنند دو تیم فوتبال چین و ازبکستان هم به مصاف هم می روند تا تکلیف این گروه از رقابت ها مشخص شود. دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر مالزی ساعت 05/16 دقیقه به وقت تهران برگزار خواهد شد.