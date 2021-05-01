نگرانی اهالی کشتی از تکرار ناکامی بین المللی برای حمید سوریان

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در حاشیه رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی شهر آلماتی قزاقستان، انتخابات شورای کشتی آسیا نیز برگزار شد که عباس جدیدی به عنوان کاندیدای کشورمان برای احراز پست دبیرکلی به رقابت با دیگر کاندیداها پرداخت.

این انتخابات نتیجه تراژیکی برای عباس جدیدی و فدراسیون کشتی داشت، به طوری که متولیان فدراسیون بر این باور بودند برخی شیطنت‌های همتایان داخلی در بدنه اجرایی اتحادیه جهانی باعث ناکامی عباس جدیدی شده است.

به هر حال دلیل اتفاقات مذکور همچنان مبهم و البته در حال بررسی است و متولیان فدراسیون کشتی خواستار رسیدگی و برخورد دستگاه‌های نظارتی با عاملان اصلی این شکست شده‌اند.

اما بحثی که فراتر از انتخابات شورای کشتی آسیا، ذهن اهالی کشتی را مشغول کرده، احتمال تکرار این ناکامی در رویدادی مهمتر یعنی انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی است. فدراسیون کشتی کشورمان از مدتها پیش حمید سوریان نابغه کشتی جهان و المپیک را به عنوان کاندیدای ایران برای حضور در این انتخابات معرفی کرده و حتی رایزنی‌هایی هم در این خصوص انجام داده است.

حال ابهام و دغدغه اهالی کشتی این است که مبادا اتفاقات و دلایلی که باعث ناکامی عباس جدیدی در انتخابات شورای کشتی آسیا شد، دوباره در خصوص سوریان تکرار شود.

در همین راستا حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی نیز چندی پیش در واکنش به ناکامی کاندیدای ایرانی در انتخابات شورای کشتی آسیا، این اتفاق را تأسف آور خواند و گفت: «چیزی که ما رصد کردیم، نقش دوستانی بود که آنجا حضور داشتند و شیطنتی که شب قبل از انتخابات اتفاق افتاد. گویا این دوستان مباحثی را مطرح کردند که متأسفانه موجب شد این موقعیت که جزو منافع ملی ماست، به خطر بیفتد و در انتخابات موفق نشویم.»

سوریان معتقد است حالا که انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه جهانی در پیش است، باید با تمام وجود برای کسب کرسی تلاش کرد و باید دید تا روز انتخابات چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

نایب رئیس فدراسیون کشتی معتقد است کار سختی پیش رو دارد و علاوه بر متولیان ورزش به حمایت همه جانبه‌ای از خارج از حوزه ورزش هم نیاز است.

البته گفته می‌شود کارگروهی با محوریت مهدی علی‌نژاد معاون وزیر ورزش و چندین جلسه نیز در این خصوص تشکیل شده است. اما اهالی کشتی معتقدند فارغ از حمایت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش برای موفقیت در این انتخابات به حمایت فضای دیپلماسی و حتی حمایت سفرای ایران هم نیاز است.