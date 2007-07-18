محکومیت قطعی یک کلاهبردار در مجتمع قضایی امور اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی ولدخانی رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر در این باره اعلام کرد: آقای امیر افروشه با تأسیس فروشگاهی موسوم به جهیزیه سبز و با جلب اعتماد شکات و به اعتبار پرداخت سود به شکات سرمایه های آنان را دریافت و تصاحب نموده و به علت عدم استرداد اصل پول دریافتی و سود مربوطه منجر به شکایت مالباختگان شده است .

وی افزود : محکوم علیه با فریب شکات مبنی بر پرداخت ۴ درصد سود ماهیانه که در سال ۴۸ درصد می شده سرمایه شکات را از چنگ آنان خارج و معمولاً سودهای پرداختی نیز از محل سرمایه های دیگران بوده است ، بدیهی است پرداخت ۴۸ درصد سود سالیانه با احتساب سودی که خود محکوم علیه برای خود درنظر می گرفت و هزینه های جانبی آن ، عملاً غیر ممکن است . بنابراین جرم کلاهبرداری مشارالیه محرز و دادگاه حکم به محکومیت آقای افروشه به شرح فوق صادر نموده است .

