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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

محکومیت قطعی یک کلاهبردار در مجتمع قضایی امور اقتصادی

امیر افروشه فرزند احمد به جرم کلاهبرداری به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۱۴/۸۱۸/۸۵ ریال به عنوان رد مال به ۱۷۹۴ نفر شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۹۲۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل هفت سال حبس تعزیری محکوم شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی ولدخانی رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر در این باره اعلام کرد: آقای امیر افروشه با تأسیس فروشگاهی موسوم به جهیزیه سبز و با جلب اعتماد شکات و به اعتبار پرداخت سود به شکات سرمایه های آنان را دریافت و تصاحب نموده و به علت عدم استرداد اصل پول دریافتی و سود مربوطه منجر به شکایت مالباختگان شده است .

 وی افزود : محکوم علیه با فریب شکات مبنی بر پرداخت ۴ درصد سود ماهیانه که در سال ۴۸ درصد می شده سرمایه شکات را از چنگ آنان خارج و معمولاً سودهای پرداختی نیز از محل سرمایه های دیگران بوده است ، بدیهی است پرداخت ۴۸ درصد سود سالیانه با احتساب سودی که خود محکوم علیه برای خود درنظر می گرفت و هزینه های جانبی آن ، عملاً غیر ممکن است . بنابراین جرم کلاهبرداری مشارالیه محرز و دادگاه حکم به محکومیت آقای افروشه به شرح فوق صادر نموده است .

کد مطلب 519968

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