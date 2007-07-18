پارلمان عراق از بازگشت جریان صدر استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازپایگاه اینترنتی محیط،"شیخ خالد العطیه" جانشین رئیس پارلمان عراق در واکنش به بازگشت جریان صدر به پارلمان عراق گفت : ازبازگشت اعضای جناح صدربه فعالیت های پارلمانی به ویژه درچنین زمان حساسی که عراق آن را پشت سرمی گذارد، استقبال می کنیم.

ازسوی دیگر "حسن السنید" ازنمایندگان پارلمان عراق که ریاست کمیته بازگرداندن جریان صدر را برعهده داشت، دراین باره اظهارداشت : با جناح صدر درباره فعال شدن روند تحقیقات درباره انفجارهای سامراء و ارائه آن به پارلمان به توافق رسیدیم.

"السنید" افزود: همچنین با جناح صدر درباره پیگیری تصمیمات دولتی با اعزام نیروهای امنیتی عراقی برای تامین راه ها در سامراء به توافق رسیدیم.

بعد از وقوع دوانفجار ماه گذشته درحرمین امامین عسگریین درسامراء جریان صدر تا روشن شدن موضوع و اقدام جدی دولت برای پیگیری و تحقیق دراین باره، حضور خود را درپارلمان به حالت تعلیق درآورد.

ازمجموع 130 نماینده ائتلاف عراق یکپارچه به ریاست سیدعبدالعزیزحکیم، 30 نماینده وابسته به جریان صدرهستند. پارلمان عراق، درمجموع 275 نماینده دارد.