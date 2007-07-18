گنجینه های همینگوی در تله تحریم های آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دولت آمریکا در پی تحریم کوبا ، به سازمان هایی هم که به دنبال حفظ و نگهداری آتار ارنست همینگوی در این کشور هستند هشدار داد و آنان را از هرگونه اقدام در این زمینه ممنوع کرد.

در طول دو سال گذشته، گروهی از سازمان های آمریکایی درصدد بر آمده اند تا خانه ویران شده ارنست همینگوی را در کوبا بازسازی کنند و آثار و دست نوشته های این نویسنده را از تخریب نجات دهند اما دولت آمریکا با تحریم های خود مانع تلاش های این سازمان ها و همکاری با دولت کوبا شده است.

در خانه ارنست همینگوی که در 10 مایلی شرق هاوانا قرار دارد، پوسترهای گاوبازی همان طور دست نخورده باقی مانده و حدود 9000 کتاب نیز دورتا دور اتاقش چیده شده است.

همینگوی از سال 1939 تا 1960 در این خانه زندگی می کرد و بهترین داستان های خود مانند " پیرمرد و دریا" را در این خانه نوشت. از چندی پیش قسمتی از سقف این خانه و دیوارهایش تخریب شده است و دولت آمریکا از هرگونه کمک مالی و... در این زمینه خودداری می کند.