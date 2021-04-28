تجویز داروهای غیر ابلاغی کووید ۱۹ ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، در این ابلاغیه آورده است: با توجه به ابلاغ راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ و لزوم رعایت آن در تمامی مراکز درمانی کشور و به منظور ارتقای سطح ارائه خدمات، کاهش عوارض ناخواسته درمانی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیر ضروری به بیماران و تاکید چندباره بر عدم تجویز داروها (IVIG، سینورا، پیرفنیدون) و روش‌های درمانی خارج از راهنماهای ابلاغی، مقتضی است با نظارت مستمر بر روند ارائه خدمات و بررسی پرونده‌ها و درمان‌های تجویزی، در صورت مشاهده تخلف با استناد به مفاد آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای مشاغل پزشکی و وابسته من جمله مواد ۱۱،۱۴ و ۱۷، متخلفین به دادسرای انتظامی نظام پزشکی معرفی گردند.