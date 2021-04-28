به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، در این ابلاغیه آورده است: با توجه به ابلاغ راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ و لزوم رعایت آن در تمامی مراکز درمانی کشور و به منظور ارتقای سطح ارائه خدمات، کاهش عوارض ناخواسته درمانی و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیر ضروری به بیماران و تاکید چندباره بر عدم تجویز داروها (IVIG، سینورا، پیرفنیدون) و روشهای درمانی خارج از راهنماهای ابلاغی، مقتضی است با نظارت مستمر بر روند ارائه خدمات و بررسی پروندهها و درمانهای تجویزی، در صورت مشاهده تخلف با استناد به مفاد آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای مشاغل پزشکی و وابسته من جمله مواد ۱۱،۱۴ و ۱۷، متخلفین به دادسرای انتظامی نظام پزشکی معرفی گردند.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد؛
تجویز داروهای غیر ابلاغی کووید ۱۹ ممنوع است
معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، ضمن ابلاغ ممنوعیت تجویز داروهای خارج از راهنمای ابلاغی بر نظارت مستمر بر روند ارائه خدمات تاکید کرد.
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