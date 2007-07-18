امکان عضویت دانشجویان کاردانی پیوسته در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه خدمات علمی پژوهشی، تخفیف شهریه 30 درصدی به اعضا، اولویت استخدام، اولویت تشرف به خانه خدا، اعطای وام پژوهشی، ورود بدون کنکور در مقاطع مختلف تحصیلی برای نفرات برتر جشنواره های معتبر علمی و پرداخت هزینه دوره های آموزشی از جمله تسهیلاتی است که برای اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد در نظر گرفته شده است.

رشد 200 درصدی برگزاری همایش های سال جاری، برگزاری پنج همایش عمومی در بخش های فنی و مهندسی، انسانی، هنر، علوم پایه و پزشکی و برگزاری یازده همایش تخصصی از جمله برنامه ریزی های این باشگاه در سال جدید است.

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون بیش از 242 کارگاه روش تحقیق، 747 سخنرانی برگزار، 50 همایش علمی برگزار و از 151 طرح پژوهشی حمایت کرده است.

به گزارش مهر، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی دارای 200 هزار عضو دانش آموزی و دانشجویی با میانگین سنی 15 تا 30 ساله بوده و از سال 1377 فعالیت خود را آغاز کرده است.