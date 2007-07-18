فیلمبرداری "تلخ عین عسل" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان توسعه سینمایی سوره اعلام کرد فلیمبرداری این فیلم از سوم خردادماه در مناطق صعبالعبور و کوهستانی شهرستان پاوه کلید خورد و آخرین نماهای آن نیز در ارتفاعات اطراف تهران توسط دوربین زرین دست ضبط شد.
"تلخ عین عسل" که فیلمنامه آن در جشنواره فیلم دفاع مقدس جایزه قلم زرین را برده بود، زوایای نادیده و مغفول دوران دفاع مقدس را به تصویر میکشد. فیلم داستان مینا را روایت میکند که دریافته مسافر گمشدهاش در دیاری غریب چشم به راه اوست. راهنمای مینا زنی کرد است که بار درماندگی پیرش کرده و این دو همسفران سفری تلخ و شیرینند، "تلخ عین عسل".
عوامل فیلم عبارتند از تهیهکننده: سیداحمد میرعلایی، مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: محسن بابایی، جلوههای ویژه: داود رسولیان، مجری طرح: حسن نجاریان، مدیر تولید: سیدابوالقاسم حسینی، بازیگران: شبنم مقدمی، مهتاب نصیرپور، قاسم زارع، حمید ابراهیمی، فائق مقصودی، حسین آهنگر و علاء محسنی. سرمایهگذار: سازمان توسعه سینمایی سوره.
علیرضا زریندست فیلمبرداری فیلم سینمایی "تلخ عین عسل" به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر را به پایان برد.
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