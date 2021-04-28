بازی با الریان سخت است/ سزاوار باخت به الوحده نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و الریان قطر گفت: آخرین بازی مرحله گروهی را پیش رو داریم. در پنج بازی گذشته عملکردمان خوب بود و توانستیم خودمان را به عنوان یکی از تیم های صعودکننده به مرحله بعد معرفی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: قبل از صحبت درباره مباحث فوتبالی جا دارد از میزبانی هند و فدراسیون فوتبال این کشور تشکر کنم. با تمام مسائل، میزبانی انجام شد. از همه کسانی که برای برگزاری مسابقات تلاش کردند تشکر می کنم.

وی درباره شرایط بازیکنان پرسپولیس تصریح کرد: باید از بازیکنانم که سخت ترین شرایط را تحمل کردند و سرسختانه جنگیدند هم سپاسگزار باشم. آنها توانستند در روزهای خیلی سختی که پشت سر گذاشتند سربلند بیرون بیایند.

یحیی ادامه داد: تمام تیم های همگروه با پرسپولیس واکسن کرونا زده بودند و فقط ما نزده ایم. جا دارد از مسئولان کشور بخواهیم تا ضمن واکسیناسیون عمومی مردم اقدامات بهتری صورت بگیرد.

سرمربی سرخپوشان درباره گروه E لیگ قهرمانان آسیا تاکید گرد: تمام بازی سخت و برای ما مهم است. بازی فردا با الریان سخت است و باید به عنوان اولین تیم در گروه راهی مرحله بعد شویم. با تمام قوا به مصاف این تیم می رویم.

وی درباره شرایط الریان نیز گفت: آنها بدشانسی آوردند وگرنه یکی از شانس های صعود بودند.

یحیی درباره شکست مقابل الوحده امارات تصریح کرد: سزاوار باخت نبودیم . بازی را بد شروع کردیم اما در ادامه موقعیت گل هم داشتیم. داور برایمان پنالتی نگرفت. حداقل نتیجه ای که باید می گرفتیم مساوی بود. الوحده هم انصافا حیلی خوب دفاع کرد و توانست بازی را ببرد.

سرمربی سرخپوشان درباره دیدار فردا با الریان اظهار داشت: مثل پنج بازی گذشته دنبال بردن هستیم.

وی درباره اینکه آیا احتمال دارد بازیکنان ایرانی وارد فوتبال هند شوند؟ یادآور شد: فکر می کنم کیفیت فوتبال هند در چند سال گذشته پیشرفت کرده است. این موضوع می تواند اتفاق خیلی خوبی برای بازیکنان و مربیان ایرانی باشد. چرا که نه؟ این موضوع‌ می تواند مراوده خیلی خوب و جذاب فوتبالی برای هر دو کشور باشد.

یحیی راجع به عملکرد عیسی آل کثیر مهاجم تیمش یادآور شد: او ۶ ماه از میادین دور بود و فکر می کنم جا دارد تا به فرم ایده آل برگردد. عیسی احتیاج به بازی های بیشتر دارد تا بتواند عملکرد بهتری داشته باشد. این اطمینان از سمت ما وجود دارد و باید کمک کنیم تا او به فرم ایده آل برگردد. فکر می کنم این کار را حتما باید انجام دهیم.

سرمربی پرسپویس در پایان گفت: فکر می کنم باخت مقابل الوحده در آینده به ما کمک می کند. باید بتوانیم نقاط صعف خودمان را پیدا کنیم. بعضی باخت ها از بردن هم بیشتر به دردمان می خورد. همین کار را کرده ایم و آنالیز خوبی از بازی قبل داشتیم تا به مصاف تیم الریان برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۹ فردا پنجشنبه در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الریان می رود.