سوریه خواهان مذاکره با اسرائیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"مارک ریگف" گفت : اسرائیل درباره اینکه سوریه برای برقراری صلح با اسرائیل خواهان مذاکره است، ابراز تردید می کند. زیرا ما معتقدیم سوریه برای خوب نشان دادن جایگاه خود در اروپا و آمریکای شمالی اعلام کرده که خواهان مذاکره با ما است. اما در واقع این کشور قصد ندارد برای نزدیک شدن به اسرائیل و برقراری صلح مذاکره کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه رژیم صهیونیستی همچنین از ارتباط مستمر سوریه با حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و ایران انتقاد کرد.

شایان ذکر است "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تاریخ نهم ماه جاری در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه خواستار مذاکره با رئیس جمهوری سوریه در هر مکان مورد علاقه اسد شده بود.

گفتنی است رئیس جمهوری سوریه روز گذشته خواستار ضمانت های رژیم صهیونیستی درباره عقب نشینی از بلندی های جولان سوریه پیش از ورود به مذاکرات با این رژیم شد.

رئیس جمهوری درباره مذاکرات محرمانه با رژیم صهیونیستی گفت : موضع ما ثابت است و با مذاکرات محرمانه موافق نیستیم و نمی خواهیم هیچ چیزی را از مردم مخفی کنیم و بر ضرورت عقب نشینی اسرائیل به مرزهای چهارم ژوئن سال 1967 تاکید داریم.