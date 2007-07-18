حماس قدرتی واقعی و نماینده طیف گسترده ای از ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین،"ماسیمو دالما" که دریک گردهمایی حزبی سخن می گفت : از موضع کشورهای غربی به ویژه اروپا درقبال حماس که مورد حمایت گسترده ملت فلسطین است، انتقاد کرد.

دالما که معاون نخست وزیرایتالیا نیز می باشد، خاطرنشان کرد: این اشتباه بزرگ است که جنبش هایی مانند حماس و حزب الله را با اقدامات خود به سمت تندروی بکشانیم؛ بی تردید جنبش حماس یک قدرت حقیقی و نماینده طیف گسترده ای از ملت فلسطین است.

معاون رومانو پرودی در واکنش به برخورد دوگانه غرب با دموکراسی و خودداری از به رسمیت شناختن دولت منتخب فلسطین به رهبری حماس اظهارداشت : غرب با ابرازمخالفت های خود با به رسمیت شناختن یک دولت دموکراتیک و درعین حال برقراری رابطه صمیمی با نظام های دیکتاتوری اقدامی خارج ازدایره دموکراسی انجام می دهد.

"ماسیمو دالما" تاکید کرد: به نفع جامعه بین المللی نیست که با اقدامات خود این سازمان ها و جنبش ها را به دامان تندروی بیندازد.