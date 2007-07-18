آب و هوای بهاری مالزی تیم ها را غافلگیر کرده است

به گزارش خبرنگاراعزامی مهربه مالزی، امروز صبح هوای مالزی مطبوع و آفتابی بود اما هرچه به ظهر نزدیکتر می شد بارش باران و رگبارهای پراکنده آسمان را فراگرفت .

بارش باران برای دقایقی قطع شد اما با نزدیک شدن به زمان شروع بازیها بازهم بارندگی آغاز شده است. هیچ بعید نیست در زمان بازی مالزی - ایران نیز بارش باران هوای کوالالامپور را کاملا بهاری کند.

تنوع آب و هوایی مالزی باعث تعجب مسئولان تیم های ایران، چین و ازبکستان شده است. آنها از اینکه نمی دانند بازی تیم شان در چه آب و هوایی برگزار می شود به کلی غافلگیر شده اند.