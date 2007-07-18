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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۰

گزارش مهر از مالزی- 167

آب و هوای بهاری مالزی تیم ها را غافلگیر کرده است

آب و هوای بهاری امروز کوالالامپور تیم های حاضر در این شهر را غافلگیر کرده است.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهربه مالزی، امروز صبح هوای مالزی مطبوع و آفتابی بود اما هرچه به ظهر نزدیکتر می شد بارش باران و رگبارهای پراکنده آسمان را فراگرفت .

بارش باران برای دقایقی قطع شد اما با نزدیک شدن به زمان شروع بازیها بازهم بارندگی آغاز شده است. هیچ بعید نیست در زمان بازی مالزی - ایران نیز بارش باران هوای کوالالامپور را کاملا بهاری کند.

تنوع آب و هوایی مالزی باعث تعجب مسئولان تیم های ایران، چین و ازبکستان شده است. آنها از اینکه نمی دانند بازی تیم شان در چه آب و هوایی برگزار می شود به کلی غافلگیر شده اند.

کد مطلب 519984

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