کشف تابش های اسرارآمیز ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پدیده که "تی ال پی "(پدیده ناپایدار ماه ) نام دارد، تابش های ناگهانی درخشانی در سطح ماه مشاهده می شود. این تابش ها شبیه به لامپ های نورانی کوچکی هستند که در مدت چند دقیقه روشن می شوند ولی نور آنها تا بیش از یکساعت قابل رویت است.

تاکنون دانشمندان بسیاری در خصوص علت وقوع این پدیده که تبدیل به یک راز 400 ساله شده است، مطالعاتی را انجام داده اند که بی نتیجه بوده است.

به تازگی گروهی از دانشمندان دانشگاه کلمبیا با بررسی آماری این پدیده به توضیح مناسبی در این خصوص دست یافته اند.



براساس گزارش پایگاه خبری ناسا، این دانشمندان علت وقوع پدیده "تی ال پی" را با پدیده های آزاد شدن ناگهانی گازهای جمع شده در زیر پوسته ماه مرتبط دانسته اند.

برخی از کاوشگرهای فضایی ، این انتشار گاز را که در بروز آن گاز رادون نقش کلیدی ایفا می کند، ردیابی کرده اند که در این میان می توان به فضاپیمای آپولو 15 در سال 1971 و کاوشگر "اکتشاف کننده ماه" در سال 1998 اشاره کرد.

این داشنمندان اذعان کرده اند که در 80 درصد از موارد مشاهده پدیده "تی ال پی" ، کاوشگرها علائم آزاد شدن این گازها را به ثبت رسانده اند.

به گفته این محققان، این پدیده باوجود اینکه ظاهری ترسناک دارد و تبدیل به یک راز بزرگ شده، تنها یک فرایند فیزیکی ساده است و هیچیک از افسانه های مربوط به آن واقعیت ندارد.

این دانشمندان به منظور افزایش صحت این اطلاعات، ابزاری را ساخته اند که درواقع نوعی سیستم روباتیک کنترل کننده سطح ماه است. این سیستم متشکل از دو دوربین پیشرفته است که یکی از آنها دارای وضوح تصویر پایین با سرعت تصویربرداری بالا و دیگری با وضوح تصویر بالا و با قاب تصویر کوچک است.

این دوربین ها سطح ماه را کنترل می کنند و یک نرم افزار به شناسایی تفاوت های میان تصاویر آنها می پردازد. عملکرد این سیستم تا ماه سپتامبر که کاوشگر ژاپنی SELENE به ماه اعزام می شود، کامل خواهد شد.