شیوا که داوری این مسابقه را بر عهده خواهد داشت، به خبرنگار مهر گفت: "المپیاد جهانی طراحی شهری سال 2009 در ایران برگزار می‌شود و پس از انتخاب نشان المپیاد، مسابقه‌ای برای انتخاب پوستر آن نیز برگزار خواهد شد."



این هنرمند و گرافیست درباره نحوه برگزاری این مسابقه گفت: "برای انتخاب پوستر این مسابقه مانند انتخاب نشان از گرافیک کمک می‌گیریم، چرا که در عکس تمام جنبه‌های شهرسازی جلوه‌گر نمی‌شود، اما گرافیک و ذهنیات یک گرافیست می‌تواند این ظرفیت را داشته باشد و پاسخگوی طراحی پوستر این المپیاد باشد."



شیوا داوری مسابقه طراحی نشان المپیاد جهانی طراحی شهری را بر عهده داشت که روز یکشنبه هفته جاری در موزه هنرهای معاصر تهران برترین‌های این مسابقه اعلام شد.

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