24پروژه در هفته بهزیستی در یزد افتتاح می شود

محمدحسین رحیمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد افزود: این پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خیریه اجرا و به بهره برداری می رسد و سازمان بهزیستی بیشتر نقش نظارتی و صدور مجوز دارد.

وی تعداد معلولین استان را با توجه به جمعیت استان حدود 40 هزار نفر پیش بینی کرد و گفت: در حال حاضر حدود 14 هزار نفر معلول در استان شناسایی و تحت پوشش بهزیستی قرار گرفته اند.

رحیمی نسب تعداد معلولین جسمی حرکتی را چهار هزار و 300 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد هزار و 4435 نابینا، هزار و 530 ناشنوا، چهار هزار و 291 معلول ذهنی، هزار و 12 بیمار مزمن روانی، هزار و 150 سالمند و 500 معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش هستند.

محمدحسین رحیمی نسب تعداد معلولان شناسایی شده در طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه را سه هزار و 814 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد دو هزار و 296 نفر تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی تعداد بیماران روانی مزمن را 500 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 109 نفر در مراکز نگهداری بیماران روانی مزمن ساماندهی شده اند.

رحیمی نسب حوادث اجتماعی را یکی از نگرانی های سازمان بهزیستی دانست و یادآور شد: درصد زیادی از معلولیت ها به واسطه حوادث ناشی از کار و ترافیک اتفاق می افتد و تعداد بی شماری از کودکان و خانواده ها بی سرپرست می شوند که تبعات ناشی از آن به بهزیستی باز می گردد.