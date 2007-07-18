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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

متکی در جمع خبرنگاران:

دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در سطح سفرا انجام می‌شود

دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در سطح سفرا انجام می‌شود

وزیر امور خارجه گفت: به زودی دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در مورد عراق در سطح سفرای دو کشور انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه "ما برای ایجاد امنیت و ثبات در عراق تلاش می‌کنیم"، اظهار داشت: براساس توافقات صورت گرفته، گفتگوهای دور دوم ایران و آمریکا به زودی در عراق انجام خواهد شد .

وی با تاکید بر اینکه ما از هر ظرفیتی و فرصتی برای پیگیری وضعیت دیپلمات‌های خود استفاده می‌کنیم، گفت: ایران همواره برای کمک به دولت و ملت عراق اعلام آمادگی کرده و این گفتگوها را در همین راستا انجام می‌دهد.

وزیر خارجه با بیان اینکه سطح دور دوم گفتگوها همان سطح دور اول یعنی سطح سفرا است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط دشواری برای آمریکا در عراق به وجود آمده و آمریکایی‌ها به دنبال تدبیری برای یافتن راه‌حلی برای خروج از شرایط کنونی در عراق هستند.

وی در خصوص پنج مامور ربوده شده سرکنسولگری ایران در اربیل عراق هم گفت: جمهوری اسلامی به شدت پیگیر این قضیه است.

متکی تصریح کرد: دولت ایران و عراق هر دو پیگیر این موضوع هستند و امیدواریم که هر چه زودتر آزاد شوند. 

وی در خصوص چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده در لبنان نیز گفت: موضوع دیپلمات‌های ایرانی در لبنان طی سالیان طولانی در دستور کار وزارت خارجه و ریاست جمهوری قرار داشته و ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه عوامل دست نشانده رژیم صهیونیستی در ربودن این دیپلمات‌ها در جنوب لبنان دست داشتند، افزود: اطلاعات مختلفی در خصوص وضعیت آنها به ما منعکس می‌شود که آنها را بررسی می‌کنیم.

کد مطلب 519991

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