به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه "ما برای ایجاد امنیت و ثبات در عراق تلاش می‌کنیم"، اظهار داشت: براساس توافقات صورت گرفته، گفتگوهای دور دوم ایران و آمریکا به زودی در عراق انجام خواهد شد .

وی با تاکید بر اینکه ما از هر ظرفیتی و فرصتی برای پیگیری وضعیت دیپلمات‌های خود استفاده می‌کنیم، گفت: ایران همواره برای کمک به دولت و ملت عراق اعلام آمادگی کرده و این گفتگوها را در همین راستا انجام می‌دهد.

وزیر خارجه با بیان اینکه سطح دور دوم گفتگوها همان سطح دور اول یعنی سطح سفرا است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط دشواری برای آمریکا در عراق به وجود آمده و آمریکایی‌ها به دنبال تدبیری برای یافتن راه‌حلی برای خروج از شرایط کنونی در عراق هستند.

وی در خصوص پنج مامور ربوده شده سرکنسولگری ایران در اربیل عراق هم گفت: جمهوری اسلامی به شدت پیگیر این قضیه است.

متکی تصریح کرد: دولت ایران و عراق هر دو پیگیر این موضوع هستند و امیدواریم که هر چه زودتر آزاد شوند.

وی در خصوص چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده در لبنان نیز گفت: موضوع دیپلمات‌های ایرانی در لبنان طی سالیان طولانی در دستور کار وزارت خارجه و ریاست جمهوری قرار داشته و ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه عوامل دست نشانده رژیم صهیونیستی در ربودن این دیپلمات‌ها در جنوب لبنان دست داشتند، افزود: اطلاعات مختلفی در خصوص وضعیت آنها به ما منعکس می‌شود که آنها را بررسی می‌کنیم.