دولت آمادگی دارد سهمیه‌ بنزین خاصی برای دو سفر در سال اختصاص دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی پیش از ظهر امروز درپایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص احتمال کاهش سفرهای گردشگری مردم با توجه به سهمیهبندی بنزین اظهار داشت: همه سفرها گردشگری نیست اما ما تلاش میکنیم که سفرهای گردشگری را متنوع کنیم.
وی با بیان اینکه ما در سفرهای سازمان یافته و تورها هیچ مشکلی نداریم، تصریح کرد: قیمت این گونه سفرها گران نشده و هیچ گونه مشکلی در سهمیهبندی ندارند و پشتیبانی از آنها نیز آسان است.
رحیم مشایی با تاکید بر اینکه دنبال این هستیم که نیازهای گردشگری مردم را تامین کنیم، گفت: ما به دنبال آن هستیم که سهمیهبندی بنزین در سفرهای گردشگری مردم تاثیر نگذارد و دولت نیز آمادگی دارد سهمیهای را به عنوان سهمیه بنزین برای دو سفر در سال اختصاص دهد البته هنوز برنامهریزی مشخصی ندارد و عدهای در حال پیگیری هستند.
وی خاطر نشان کرد: اما این سهمیه نباید منجر شود که رفتار در مصرف بنزین عوض شود .
رئیس سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه آیا به نظر شما سهمیهبندی بنزین شتابزده بوده یا خیر تصریح کرد: دولت برای موضوع سوخت یک برنامه وسیع دارد که مصوبه نمایندگان کار سهمیهبندی بنزین را تصریح کرد.
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