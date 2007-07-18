دوره بیولوژی تکمیلی در پژوهشکده رویان راه اندازی شد

دکتر عبدالحسین شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پذیرش دانشجو در این دوره تکمیلی با هدف استفاده از توان دانشجویان علوم پزشکی کشور در پژوهشکده رویان انجام می گیرد.

وی با اشاره به دومین دوره پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی تکمیلی در دانشگاه علم و فرهنگ گفت: نخستین دوره این رشته سال گذشته برگزار شده است و از مهرماه جاری نیز پذیرش دانشجو در دومین دوره آن انجام خواهد گرفت.

شاهوردی اضافه کرد: در دومین دوره 8 تا 10 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند.

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی همچنین از تربیت یک دانشجوی مشترک با یکی از دانشگاه های کشور آلمان در زمینه علوم سلولی خبر داد و گفت: این دانشجو دوره های خود را به صورت مشترک در آلمان و ایران می گذراند.

وی یاد آور شد: بخش تئوری در آلمان و بخش عملی در پژوهشکده رویان خواهد بود و نتایج آموزشی این دانشجو در هیئت ژوری دانشگاه آلمانی ارائه می شود. دانشجویی که برای این دوره انتخاب شده است یکی از محققان پژوهشکده رویان است که برای تکمیل آموزش های مربوط به علوم سلولی در آلمان بسر می برد.