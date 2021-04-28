تلفن ۶۰۷۰ آماده پاسخگویی به بیماران کرونایی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با اشاره به شکلگیری خیز چهارم کرونا در استان تهران و روند رو به افزایش بیماران، اظهار کرد: باید زیرساختهای لازم با توجه به پراکندگی جغرافیایی مراکز ارائه دهنده خدمت، پیوستگی خدمات در شهرستانهای وابسته به تهران و ارجاعی بودن بیمارستانها در کلانشهر پایتخت، به صورت منسجم و مکفی فراهم شود.
وی ضرورت همکاری بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران با هدف کنترل و ریشه کنی کرونا را خواستار شد.
زالی، افزایش بار غیرمترقبه بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در چهارمین موج پاندمی را یادآور شد و راهاندازی خط تلفنی ۶۰۷۰ را اقدامی مبتکرانه در تهران دانست.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه سامانه ۶۰۷۰ در کوتاهترین زمان ممکن راه اندازی و به بهره برداری رسیده است از اهمیت این سامانه در راستای جایابی و ساماندهی مبتلایان به کرونا خبر داد.
کاهش سرگردانی، پیشگیری از اتلاف وقت و ایجاد سازوکاری برای فرآیند بهینه پاسخگویی به بیماران از جمله ویژگیهای راه اندازی خط تلفنی ۶۰۷۰ است که زالی به آن اشاره کرد.
وی ساماندهی و هماهنگی مراکز تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی را از دیگر مزیتهای سامانه مذکور دانست و تاکید کرد: ارائه خدمات به هنگام، برخط و جایابی بهینه بیماران با توجه به موقعیت جغرافیایی بیمار و با استفاده از حداکثر ظرفیت پذیرش بیمارستانها به کمک خط تلفنی ۶۰۷۰ احیا خواهد شد.
زالی با اشاره به شکل گیری سامانه ۶۰۷۰ در اضطراریترین شرایط کرونایی تهران اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی این سامانه خدماتی با کیفیت تر در شأن شهروندان تهرانی و در سریعترین زمان ممکن ارائه شود.
نظر شما