تعهد واتیکان برای مبارزه علیه رسوایی روحانیون کاتولیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از آنکه منطقه سراسقفی کلیسا در لس آنجلس 660 میلیون دلار بابت بیش از 500 مورد قربانی سوء استفاده جنسی روحانیون از کودکان پرداخت کرد، فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان در گفتگو با رادیو واتیکان خبر از تصمیم مبارزه با سوء استفاده از کودکان در کلیسای کاتولیک را اعلام کرد.

وی گفت: بی‌تردید کلیسا در میان تمام مسائل دیگر از رنج قربانیان و خانواده های آنها اندوهگین شده و رفتار اعضای کلیسای کاتولیک را غیرمو‌جه می‌داند. بدین جهت خود را متعهد می کند به هر شکلی از تکرار شدن این مسئله جلوگیری کند.

این در شرایطی است که لومباردی برای سایر نهادها نیز مسئولیتی قائل شد و بدون اشاره به نام نهاد خاصی گفت: آنها نیز باید تصمیم گیری کرده و اقدامات ضروری انجام دهند.

وی همچنین تأکید کرد که کلیسا هدایت این مبارزه را برعهده می‌گیرد.

پاپ بندیکت شانزدهم بشدت علیه رسوایی های جنسی روحانیون کاتولیک صحبت کرده است و تلاشهایی که قرار است این اتهامات را بررسی کرده و از قربانیان حمایت کند مورد تصویب قرار داده است.

در اکتبر سال 2006 به دنبال تعطیلی یک مدرسه علوم دینی با اتهام رسوایی های جنسی مکرر، بندیکت در دیدار با اسقفهای ایرلندی از آنها خواست میان مؤمنان اعتماد سازی کنند.

پاپ در آن زمان گفت: برقراری اعتماد و صداقت به علت اتفاقات گذشته و ممانعت از وقوع مجدد آن ضروری است تا اصول عدالت مورد توجه قرار گرفته و قربانیان این جرایم بهبود یابند.