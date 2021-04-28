فوت ۴۳۴ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/۳۵۵ شهر قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۱ هزار و ۷۱۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۴۶۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به دو میلیون و ۴۵۹ هزار و ۹۰۶ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۳۴ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۷۰ هزار و ۹۶۶ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۹۲۳ هزار و ۸۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

پنج هزار و ۳۳۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۱۵ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۵۶۰ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۹۸ شهر در وضعیت قرمز، ۱۵۷ شهر در وضعیت نارنجی، ۷۴ شهر در وضعیت زرد و ۹ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.