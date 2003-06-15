كيومرث مرادي نمايش درس را در تالار نو به روي صحنه خواهد برد

به گزارش خبرنگارهنري مهر ، كيومرث مرادي اين اثر را در جشنواره تئاتر فجر سال گذشته به صورت نمايشنامه خواني اجرا كرد و موفق به كسب جوايزي از هيأت داوران اين جشنواره نيز شد.

وي در گفتگو با خبرنگار اين خبرگزاري درباره اجراي صحنه اين نمايش گفت: طبق آخرين صحبتهايي كه با مسوولين تئاتر شهر كردم قراراست اين نمايش طي ماههاي آذر يا دي در تالار نو مجموعه تئاتر شهر اجرا شود .

ريما رامين فر ، پانته آ بهرام و احمد ساعتچيان بازيگران اين نمايش هستند.

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