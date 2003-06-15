  1. هنر
  2. سایر
۲۵ خرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۲۳

كيومرث مرادي نمايش درس را در تالار نو به روي صحنه خواهد برد

كيومرث مرادي كارگردان "خواب در فنجان خالي " اين بار نمايش "در س" اوژن يونسكو را در تالار نو مجموعه تئاترشهر به روي صحنه مي برد .

به گزارش خبرنگارهنري مهر ، كيومرث مرادي اين اثر را در جشنواره تئاتر فجر سال گذشته  به صورت نمايشنامه خواني اجرا كرد  و موفق به كسب جوايزي از هيأت داوران اين جشنواره   نيز شد.
وي در گفتگو با خبرنگار اين خبرگزاري درباره اجراي  صحنه اين نمايش گفت: طبق آخرين صحبتهايي كه با مسوولين تئاتر شهر كردم قراراست اين نمايش طي ماههاي آذر يا دي در تالار نو مجموعه تئاتر شهر اجرا شود . 
ريما رامين فر ، پانته آ بهرام و احمد ساعتچيان بازيگران اين نمايش هستند.
کد مطلب 5200

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها