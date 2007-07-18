واکنش هیستریک امریکا به افشای سناریوی براندازی نرم

موضع گیری نسبت به یک برنامه پخش نشده!

به گزارش خبرگزاری مهر از روز یکشنبه 24 تیرماه که اولین سری این تیزرها از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، امواج رسانه ای –سیاسی بی سابقه و همه جانبه ای از سوی رسانه ها و مجامع غربی علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت. این حجم واکنش غیر منتظره ، این سوال را به ذهن متبادر می کند که در حالیکه این برنامه هنوز پخش نشده و محتوای اظهارات نامبردگان مشخص نیست ، دلیل موضع گیری ها چیست؟ و آیا این حجم واکنش و تلاش برای اعتبار زدایی از این اعترافات نشانه اشراف رسانه های غربی به عملکرد و اطلاعات فاش شده و نگرانی نسبت به آن نیست؟

در ساعات باقی مانده تا پخش این برنامه، این موج سازی رسانه ای به اوج خود رسیده است و همچنان بر حجم و مقدار این تبلیغات افزوده می شود . پیش بینی می شود بعد از پخش اولین قسمت برنامه "به اسم دموکراسی" این امواج شدت هم بگیرند، این برنامه در دو قسمت و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته پخش می شود.

در جدی ترین این واکنش ها، وزارت خارجه آمریکا ساعتی قبل، رسما علیه این برنامه پخش نشده تلویزیونی موضع گیری کرد!

وزارت خارجه ایالات متحده رسما آنچه که "اعترافات تلویزیونی" این افراد خواند، بیانیه ای صادر کرد و بدون آنکه محتوای سخنان این افراد منتشر شده باشد، عجولانه و پیشاپیش سخنان اسفندیاری و تاجبخش را "فاقد ارزش و اعتبار حقوقی" توصیف کرد!

سازمان عفو بین الملل هم با اشاره به پخش این برنامه، مدعی شد « اعترافات ایرانی- آمریکایی ها از تلویزیون دولتی ایران نقض حقوق بشر است.»

رادیو "بی.بی.سی و رادیو فردا (وابسته به سازمان سیا) هم به عنوان دو رسانه اصلی فارسی زبان وابسته به غرب، از ساعتها قبل، خبر پخش برنامه اسفندیاری و تاجیخش را به عنوان "تاپ نیوز" و خبر برتر در صفحه اصلی سایت خود برگزیده اند و از خوانندگان و ببیندگان خود در مورد اعتبار این اعترافات(؟!) پخش نشده نظرسنجی می کنند!

تعصب رادیوی وابسته به CIA نسبت به ایرانی-آمریکایی های بازداشت شده!

البته نکته قابل توجه این است که "رادیو فردا" ، تعصب رسانه ای ! بیشتری نسبت به اسفندیاری-تاجبخش به خرج داده است و در صفحه نخست خود، 3 مطلب جداگانه در مورد اعترافات آنها روی خروجی خود فرستاده است . می توان گفت که این رادیوی وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا، تاکنون بیشترین انتقادات را از بازداشت اسفندیاری-تاجبخش داشته است. قاعدتا این واکنش گسترده دلیل نگرانی آنها از حقوق بشر نبوده و با هدف حفظ اعتبار دستگاه مداخله گر آمریکا از طریق بی اعتبار دانستن اطلاعاتی است که شبکه گسترده عملیات براندازی نرم را در کشورهای هدف و از جمله ایران تعقیب می کند.

هاله اسفندیاری

در این مسیر ، عبدالکریم لاهیجی یکی از نیروهای سابقه دار اپوزیسیون جمهوری اسلامی و عضو سابق شورای ملی مقاومت(وابسته به گروهک تروریستی منافقین) و نایب رییس تشکیلات " فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" در گفت و گو با رادیو فردا برخورد با ایرانی - آمریکایی های بازداشت شده را« اقدامی تبلیغاتی » و« فاقد ارزش سیاسی و حقوقی» توصیف کرد.

لاهیجی مدعی شد: گرفتن اعترافات تلویزیونی از دو تبعه ایرانی- آمریکایی، راه اندازی کارزاری تبلیغاتی از سوی ایران است تا به گمان خود آمریکا را برای آزادی پنج ایرانی بازداشت شده در عراق تحت فشار قراردهند!

هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش کیستند؟





هاله اسفندیاری، پژوهشگر عضو مرکز تحقیقاتی "وودرو ویلسون" آمریکا است و متخصص و صاحبنظر انقلابهای موسوم به "رنگین" محسوب می شود. دکتر کیان تاجبخش هم نماینده محرمانه بنیاد مطالعاتی -استراتژیک سوروس محسوب می شود. بنیادی که اصولا بر مبنای عملیات روانی و نرم در جهت ایجاد تغییرات سیاسی فعالیت می کند و به طور مثال در فروریزی حکومت اوکراین از همین طریق صاحب تاثیر بوده است. این دو نفر در اوایل سال جاری توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند، اسفندیاری دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است.

در اطلاعیه های وزارت اطلاعات به هنگام دستگیری این دو نفر، آمده بود که " بنیاد سوروس در ایران با ایجاد یک شبکه ارتباط غیر رسمی، اهداف براندازی در ایران را دنبال می کرده و وظیفه اسفندیاری در این راستا، شناسایی و استادان دانشگاه های ایرانی بوده است."

دستگاه امنیتی ایران تاکید کرده بود: برخی از موسسات، بنیادها و سازمان های آمریکایی فعال در ایران تحت عناوینی مانند دموکراسی سازی و حقوق بشر، نقش سرویس های امنیتی و اطلاعاتی را ایفا می کنند و موسسه ودرو ویلسون، که وی مدیریت آن را بر عهده دارد، از جمله این موسسات است.

بسیج رسانه ها در غرب؛ گروه هدف: افکار عمومی داخل ایران

به گزارش «مهر» اصرار رسانه های غربی بر "اعتراف بودن" سخنان اسفندیاری و تاجبخش در حالی صورت می گیرد که روز گذشته؛ یک مقام قضایی کشورمان به خبرگزاری فرانسه در تهران گفت که خانم اسفندیاری و آقای کیانبخش در این برنامه ها "بدون هر گونه فشاری به عنوان کارشناس و همچون دیگر کارشناسان در سایر تولیدات تلویزیونی سخن می گویند و این فیلم، یک کار تلویزیونی است و اعتراف نیست.

با نگاهی به آرایش سیاسی-رسانه ایی درقبال پخش برنامه "به اسم دموکراسی" می توان به خوبی دریافت که تقریبا همه لایه های سیاسی-رسانه ای غرب برای خنثی کردن پخش این برنامه تلویزیونی به میدان آمده اند و این ؛ اهمیت و حساسیت "فوق العاده" اطلاعات فاش شده اسفندیاری-تاجبخش در برنامه "به اسم دموکراسی" را برای غرب نشان می دهد.

با رصد و بررسی عملکرد رسانه های غربی در این خصوص می توان دریافت که به اصطلاح "گروه هدف" این تحرکات رسانه ای ، افکار عمومی داخل ایران است و مخاطبان غربی در این موضوع، چندان مورد توجه استراتژیست های رسانه ای غرب قرار ندارند. آنها در پی این هستند تا با انحراف افکار عمومی ایرانیان از توطئه هایی که علیه منافع و امنیت ملی ایران در جریان بوده ، راه را برای استمرار این اقدامات باز کنند و از باز شدن مشت خود پیش ملت ایران جلوگیری کنند.

در حال حاضر، رسانه های غربی سعی دارند به هروسیله و با هرهزینه ای به مخاطبان ایرانی خود بقبولانند که برنامه "به اسم دموکراسی" اعترافاتی است که تحت فشار و زور به اسفندیاری و تاجبخش ، "دیکته" شده است و منشاء واقعی ندارد.

نگرانی غرب از تکرار شکست رسانه ای "ملوانان انگلیسی"

ماجرای "ایرانی-آمریکایی ها" در حال تبدیل شدن به دومین نبرد رسانه ای ایران و غرب در ماههای اخیر است. اولین رویارویی رسانه ایی ایران و غرب در موضوع "بازداشت ملوانان انگلیسی در خلیج فارس" روی داد و شاهد بودیم که با تدبیر و بازی ظریف و غیرکلاسیک کشورمان در موضوع ملوانان، این موضوع با پیروزی نسبی ایران پایان یافت.

اکنون به نظر می رسد غرب نگران تکرار تجربه شکست رسانه ای خود باشد. در ماجرای ملوانان انگلیسی هم "شبکه تلویزیونی العالم ایران" توانست افکار عمومی داخل ایران را به نحو قابل توجهی علیه تجاوز نظامیان انگلیسی به آبهای سرزمینی کشورمان، مدیریت و هدایت کند.

کیان تاجبخش

واقعیت این است که وارد کردن و سرمایه گذاری روی "ایرانی-آمریکایی ها" در عرصه جنگ نرم با جمهوری اسلامی، جدیدترین حلقه از برنامه ریزی های غرب برای پروژه "شناخت، تحلیل و بی ثبات کردن ایران" است که از مدتها قبل به صورت نیمه رسمی در دستور کار آمریکا قرار گرفته است. لذا پخش برنامه "به اسم دموکراسی " می تواند نقطه پایانی بر این استراتژی جدید آمریکا و غرب برای مهار ایران باشد و ایجاد حساسیت ها و تحرکات بی سابقه سیاسی و رسانه ای می تواند رابطه مستقیم با این مسئله داشته باشد.

مستند گرگها، این بار در مورد "براندازان"



ضمن اینکه نباید در شرایط کنونی، آثار و پیامدهای پخش مستند جالب "گرگها" در مورد افشای مستند و غیرقابل انکار ارتباط گروه مجاهدین خلق(منافقین)با رژیم صدام و حزب بعث را فراموش کرد.

پخش این برنامه مستند از صداوسیما توانست ضربات مهلک و کاری به باقی مانده حیثیت گروهک نفاق بزند و عملا آنان با بکار گیری سیاست سکوت و انفعال، نتوانستند هیچ پاسخی برای افکار عمومی داشته باشند .تکرار این تجربه در مورد گروههای برانداز و برپاکننده انقلاب رنگین می تواند غرب را در مقابل ایران، چند پله به عقب براند و دلیل نگرانی رسانه های غربی هم همین است.



شانتاژ غرب، مصداق بارز دخالت در امور داخلی ایران

این جوسازی سنگین و غیراصولی رسانه های غربی در حالی صورت می گیرد که طبق قوانین ایران و بسیاری از کشورهای جهان، "تابعیت دوگانه" به رسمیت شناخته نمی شود و اقدام رسانه های غربی در شانتاژ خبری-رسانه ایی در عرف حقوق بین الملل دخالت در امور داخلی کشورمان محسوب می شود.



به نظرمی رسد، دوری تحلیلگران و سیاستمداران غربی از واقعیات جامعه ایرانی و روحیه استقلال خواه مردم ایران، همچنان بر تحرکات رسانه ای و سیاسی آنان سایه افکنده و تلاش در ادامه این سیکل معیوب، برای آنان ناکامی های جدیدی را رقم می زند.

از سوی دیگر موسسه جامعه باز نیز اعلام کرد که از تصمیم دولت ایران برای نمایش تصاویر تلویزیونی از اعترافات "اجباری" دو آمریکایی ایرانی تبار دلسرد شده است. این موسسه ادعا کرد که هرگونه اتهام علیه این دو فرد فاقد ارزش است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت: تلویزیون ایران روز گذشته برای اولین بار تصاویری کوتاه از دو آمریکایی ایرانی تبار پخش و اعلام کرد که فیلمی مستند شامل اعترافات هاله اسفندیاری و کیان تاج بخش روز چهارشنبه هفته جاری به نمایش درخواهد آمد. در گوشه هایی از این مستند با عنوان "به نام دموکراسی" که روز گذشته پخش شد دو آمریکایی ایرانی تبار در مورد ارتباطشان با بنیادها و موسسات سیاسی آمریکایی سخن گفتند.

اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه در موسسه ویلسون واشنگتن و تاج بخش، مشاور سازمان آمریکایی جامعه باز وابسته به بنیاد سوروس از ماه می گذشته به اتهام جاسوسی و تلاش علیه امنیت ملی در بازداشت ایران به سر می برند. اسفندیاری در این فیلم اعتراف می کند که وی در برپایی یک انقلاب مخملی در گرجستان طی سال 2003 نقش داشته و سعی کرده است "تحت عنوان گفتگو، حقوق بشر و دموکراسی" فعالیت های براندازی دولت ایران را نیز دنبال کند.

به گزارش «مهر»، تاج بخش نیز در مصاحبه ای جداگانه گفته است که بنیاد آمریکایی سوروس بعد از فروپاشی کمونیستم جهان اسلام را هدف گرفته و در عین حال اعتراف می کند که وی خواستار "ایجاد شکاف بین حکومت و مردم ایران" بوده است. به نوشته واشنگتن پست اعترافات این دو فرد با واکنش های جدی در آمریکا مواجه شده است.

"شائول بخاش"، همسر یهودی هاله اسفندیاری در حالیکه اعتراف می کند هیچگونه اطلاعاتی از نحوه نگهداری و جریان بازجویی همسرش در ایران ندارد ، ایران را متهم کرد که به سبک کا.گ.ب (پلیس مخفی شوروی سابق) به "اعترافات" ساختگی تلویزیونی متوسل شده است! در همین حال "لی همیلتون"، رییس مرکز ویلسون در بیانیه ای اعلام کرد که هرگونه اظهارات اسفندیاری بدون دسترسی به موکلش (شیرین عبادی)، تحت اجبار و فاقد مشروعیت است. از سوی دیگر موسسه جامعه باز نیز در سایت اینترنتی خود اعلام کرد که از تصمیم دولت ایران برای نمایش تصاویر تلویزیونی از اعترافات "اجباری" دو آمریکایی ایرانی تبار دلسرد شده است.



این موسسه ادعا کرد که هرگونه اتهام علیه این دو فرد فاقد ارزش است. در همین حال یک دوست "کیان تاج بخش" به روزنامه لس آنجلس تایمز گفت که وی از دیدن تصاویر تاج بخش در تلویزیون شوکه شده است. این فرد که به دلیل سفرهای مکرر به ایران خواست نامش فاش نشود سعی کرد این طور جلوه دهد که تاج بخش تحت شکنجه های روحی و روانی قرار دارد!

وی حتی در این باره گفت: "تاج بخش 10 سال پیرتر به نظر می رسید. وی قبلا موی سفید در سرش نداشت اما اکنون سرش پر از موی سفید است!"



مقامات قضایی ایران اخیرا از کشف مدارک جدیدی علیه اسفندیاری و تاج بخش خبر دادند و اعلام کردند تحقیقات جدید در مورد پرونده آنها به زودی آغاز می شود. از زمان دستگیری این افراد به ویژه هاله اسفندیاری تلاش های ویژه ای در آمریکا برای آزادی آنها صورت گرفت و حتی تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا و نیز هیلاری کلینتون خواستار آزادی فوری آنها شدند ولی تهران اعلام کرده است تا رسیدگی قضایی به پرونده های اتهامی این افراد ، تصمیم جدیدی درباره آنها گرفته نمی شود . اقدام علیه امنیت ملی مهم ترین اتهام این افراد است .