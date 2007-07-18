بازیکنان ناراضی پاس منطقی تر برخورد کنند / برخی افراد آنها را گمراه کرده اند

منصورپورحیدری با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگارمهراظهار داشت: تعداد هفت بازیکن تیم فوتبال پاس که با این باشگاه قرارداد دارند از حضور در تمرینات تیم ما سرباز زده اند و ظاهرا با استخدام یک وکیل در پی عدم همراهی تیم ما در فصل آینده مسابقات لیگ برتر هستند.

وی با تاکید براینکه ادعای بازیکنان ناراضی تیم فوتبال پاس منطقی نیست، افزود : آقای اولیایی به عنوان مدیرعامل قانونی باشگاه پاس همدان به فدراسیون فوتبال معرفی شده است و فعالیت باشگاه ما از دید فدراسیون فوتبال کاملا قانونی است با این نمی دانم چرا بازیکنان پاس از تمکین قرارداد خود با این باشگاه خودداری می کنند.

مدیرفنی تیم فوتبال پاس همدان خاطرنشان ساخت: طی روزهای گذشته به شکل ها مختلف تلاش کردیم تا نظرمثبت این بازیکنان را برای حضور درتمرینات تیم فوتبال پاس همدان جلب کنیم اما به نتیجه نرسیدیم تا اینکه با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال خواهان اقدام جدی سازمان لیگ برای حل این مشکل شدیم.

پورحیدری با تاکید براین نکته که " بهتراست بازیکنان ناراضی تیم فوتبال پاس با این مشکل به صورت منطقی برخورد کنند" خاطرنشان ساخت : این بازیکنان از نظر اخلاقی از بهترین های فوتبال ما هستند اما برخی افراد آنها را دوره کرده اند و می خواهند با گمراه کردن شان به اهداف خود برسند. متاسفانه سرانجام همین بازیکنان هستند که صدمه اصلی را متحمل می شوند.

وی تاکید کرد: برخی از بازیکنان فصل گذشته تیم فوتبال پاس تهران که با این باشگاه قرارداد دارند به جای حضور در تمرینات تیم ما با تیم های دیگر وارد مذاکره شده اند و جالب اینجاست که مدیران آن باشگاه ها نیز صراحتا از جذب بازیکنی که تحت قرارداد با باشگاه پاس هستند یاد می کنند. همه این اتفاق در فوتبال ما رخ می دهد که داعیه حرفه ای شدن دارد!

مدیرفنی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به آغاز تمرینات این تیم گفت: بگوویچ کار آماده سازی تیم را زیرنظرگرفته است و با جذب سه بازیکن جدید به نام های محمد علوی، یدالله اکبری و اصغر طالب نسب بخشی از کاستی های تیم را برطرف کرده ایم. درحال حاضرمنتظر حضوربازیکنان تیم فوتبال پاس در تمرینات هتسیم تا با ترکیبی کامل تمرینات تاکتیکی را جدی تر دنبال کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که " کادر فنی تیم فوتبال پاس همدان کمبود زمان را چطور جبران می کند؟"، گفت: این نکته را قبول دارم که تمرینات تیم ما دیر آغاز شده است . بگوویچ نیز از این مسئله نگران است اما همچنان با روحیه کار می کند اما نمی توانستیم بدون حضور بازیکنان اصلی که پایه گذار تاکتیک و برنامه ما در فصل آینده هستند کار را آغاز کنیم.

پورحیدری تصریح کرد : از روز شنبه اردویی چهار روزه در نهاوند برپا می کنیم و پس از آن برپایی اردو در یکی از کشورهای خارجی را در برنامه خواهیم داشت. اجرای تمام این برنامه ها منوط به حضور تمامی بازیکنان در تمرینات تیم است زیرا ما در اردوهای خارجی به دنبال تفریح نیسیتم و قصد داریم خوب تمرین کنیم.