به گزارش خبرنگارمهر ، مهدی جهانگیری افزود: هفته گذشته همایش فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری در کشور ترکیه با حضور سرمایهگذاران ایرانی و ترکیهای برگزار شد. این همایش با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با هدف جذب سرمایهگذاران ترک در ترکیه برگزار شد.
وی تصریح کرد: قرار است دومین و سومین دور این همایشها نیز 3 و 15 مرداد در مالزی و امارات برگزار شود. این همایشها برای آشنایی با سرمایهگذاران خارجی و جذب برای سرمایهگذاری در ایران برگزار میشود.
وی افزود: در کنار برگزاری این همایشها 4 کمیته برای نخستین همایش فرصتهای سرمایهگذاری در تهران تشکیل شده است که این کمیتهها عبارتند از کمیته محتوایی، کمیته اجرایی، کمیته امور بینالملل و کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی و نمایشگاه ، این کمیتهها هر یک وظایفی را بر عهده دارند.
جهانگیری با اشاره به وظایف کمیته محتوایی گفت: این کمیته خوراک اصلی همایش را تهیه میکند و در واقع تبیین اهداف و محورهای همایش، تدوین برنامه این همایش دو روزه، تدوین پیشنویس دعوت از صاحبان فرصتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تهیه قوانین و مقررات پشتیبان از سرمایهگذاری در بخش گردشگری از جمله وظایف اصلی آن است.
وی افزود: کمیته اجرایی نیز تمام برنامههای لازم برای اجرای همایش از جمله ورود و خروج، اسکان، پذیرایی و ... را در این کمیته برعهده دارد. کمیته امور بینالملل نیز اقداماتی چون دعوت از سرمایهگذاران و کشورهای مختلف و شناسایی این سرمایهگذاران برای سرمایه گذاری در ایران بهخصوص در بخش صنعت گردشگری را عهدهدار است.
جهانگیری با اشاره به کمیته تبلیغات، اطلاعرسانی و نمایشگاه گفت: از جمله وظایف این کمیته میتوان به انتشارات کتاب و پوستر، بروشور و تبلیغات تلویزیونی و آگهیهای مندرج در نشریات و رسانههای مکتوب، شورای اطلاعرسانی رسانهها و واحد ارتباطات رسانهها و تلویزیون، برگزاری نمایشگاه و جذب اسپانسر و تبلیغات، امضای قراردادهای اولیه هنگام برگزاری همایش و ایجاد نمایشگاه و هماهنگی غرفهها اشاره کرد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه همزمان با برگزاری این همایش گفت: در این نمایشگاه 40 غرفه تعبیه شده تا امکان حضور سرمایهگذاران ایرانی و خارجی و حتی سرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی فراهم شود در تلاشیم که هزینههای جاری این نمایشگاه را از تبلیغات و کرایه این غرفهها به دست آوریم.
وی تاکید کرد: پیشبینی میکنیم که در این همایش دو روزه حضور بیش از 200 سرمایهگذار خارجی و داخلی را داشته باشیم. این همایش تنها در روز نخست با سخنرانی شخصیتهای برجسته چون رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری برگزار خواهد شد. در روز دوم این همایش work shap برگزار میشود و سعی خواهیم کرد در کارگاههای مختلف قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری و مسائل مربوط به مالیات و ... در ایران را برای سرمایهگذاران تشریح کنیم. در این روز 5 کارگاه نیز در مورد نحوه سرمایهگذاری در بخشهتلها، کمپینگها و مجتمعهای بینراهی، آبدرمانی، خانههای تاریخی و آبانبارها و مناطق نمونه گردشگری برگزار میشود و سرمایهگذاران مختلف خارجی و داخلی با فرصتهای مختلف در استانهای مختلف در این زمینه آشنا خواهند شد.
جهانگیری گفت: البته با مذاکراتی که با استان اصفهان انجام شده قرار است که یک تور دو روزه نیز پس از همایش برای سرمایهگذاران در اصفهان برگزار شود تا فرصتهای سرمایهگذاری این استان نیز به سرمایهگذاران علاقهمند معرفی شود. در این باره با رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حال مذاکره هستیم ولی هنوز به نتیجهای نرسیدیم.
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