جلد نهم دانشنامه مرداد منتشر می شود / مسئولان کمکی به این طرح ملی نمی کنند

حسن انوشه سرپرست دانشنامه ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجلد نهم این دانشنامه به ادب فارسی در جهان عرب اختصاص دارد که تا پیش از 10 مرداد ماه زیر چاپ می رود. پژوهشگران دانشنامه برای این جلد که حجم آن بیش از سایر مجلدات و حدود 1000 صفحه است نزدیک به سه سال وقت صرف کردند که البته مشکلات خاص خود را داشت. بزرگترین این مشکلات در مورد اطلاعات مربوط به کشور مصر بود که اتفاقاً مهمترین بخش این مجلد بود.

وی افزود: در واقع ما آنچنان که باید از بخش مصر دانشنامه راضی نیستیم که البته نبود اطلاعات جامع در این مورد به دلیل کم شدن مناسبات سیاسی دو کشور ایران و مصر در سال های اخیر است. این در حالی است که بیشترین تعداد دانشجویان زبان فارسی جهان عرب در این کشور تحصیل می کنند و اکثر دانشگاههای مصر از جمله عین الشمس، قاهره، اسکندریه و ... کرسی ادبیات فارسی دارند و بیشترین ترجمه ها از آثار ادبی زبان فارسی در جهان عرب نیز مربوط به این کشور بوده است.

دکتر انوشه همچنین با اشاره به مشکلات مالی پیش آمده برای پروژه دانشنامه ادب فارسی - که چند ماهی است نگارش آن را متوقف کرده است - گفت : متاسفانه هنوز در بر همان پاشنه سابق می چرخد و هیچ یک از مسئولین در تمام این مدت ریالی به این پروژه که به نظر من طرحی ملی است، کمک نکرده است و تنها کسی که دلسوز آن بوده احمد مسجد جامعی است و بیشترین دین را او به گردن دانشنامه دارد.

سرپرست دانشنامه ادب فارسی اضافه کرد : اگر نتوانستیم برای جلد دهم دانشنامه پولی جذب کنیم - که تا کنون هم نتوانسته ایم - پروژه را متوقف می کنیم. البته دانشنامه در حال حاضر نیز متوقف شده اما هنوز به محاق دائمی تعطیلی نرفته است و همچنان کورسوی امیدی به سر پا ماندن پروژه داریم. این در حالی بود که چند نفری همچنان روی آن کاری می کردند که ما گفتیم فعلاً دست نگه دارند.

دانشنامه ادب فارسی تا کنون به حوزه هایی از قبیل آناتولی، بالکان، قفقاز و افغانستان و جهان عرب پرداخته و جلدهای جداگانه هر کدام از آنها نیز منتشر شده است. این دانشنامه هم اکنون در شرف ورود به موضوع جلد دهم خود " ایران " است که به اعتقاد کارشناسان خود به تنهایی چهار مجلد را شامل می شود.