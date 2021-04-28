ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار پذیرش بیماران در بیمارستان‌های استان همچنان سه رقمی است، اظهار داشت: در حال حاضر آمار بستری‌ها به ۵۷۵ نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از این تعداد ۱۱۴ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.

سلمانی با اشاره به اینکه در شبانه روز گذشته، ۱۳۰ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان پذیرش شدند، عنوان کرد: گرچه آمار بستری‌های یزد نسبت به سایر استانها کمتر است اما باید به جمعیت استان نیز توجه داشت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد بیان کرد: نباید به کاهش آمار استان یزد دلخوش کرد زیرا این احتمال وجود دارد که در روزهای آتی وضعیت آمار استان یزد هم صعودی و بسیار نگران کننده شود.

سلمانی اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان‌های بهاباد و اشکذر در وضعیت زرد، شهرستان‌های ابرکوه، بافق و میبد در وضعیت نارنجی و شهرستان‌های اردکان، یزد، تفت، مهریز و خاتم در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

وی ادامه داد: همشهریان همچنان شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کرده و از برگزاری دورهمی های خانوادگی و حضور غیر ضروری در سطح شهر جدا خودداری کنند.