مراسم پرفیض و معنوی اعتکاف در دانشگاه امیر کبیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از 6 الی 9 مرداد ماه همزمان با 13 الی 15 رجب المرجب در مسجد دانشگاه برگزار می شود.

این مراسم با سخنرانی حجج الاسلام صدیقی، پناهیان، ماندگاری، غیاث، حاج ابراهیم، جاودان و با مداحی حاج حسن خلج، حاج حسین هوشیار، حاج ماشاء اله عابدی، حاج قربان، علاقه مندان، کاتوزیان، ناطقی، مالکی نژاد، حاج غلام، بکایی و حاج مهدی سماواتی برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1-64542300 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیر کبیر تماس حاصل کنند.