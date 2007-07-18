  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۵

مراسم پرفیض و معنوی اعتکاف در دانشگاه امیر کبیر برگزار می شود

مراسم پرفیض و معنوی اعتکاف در دانشگاه امیر کبیر برگزار می شود

مراسم پرفیض و معنوی اعتکاف ویژه دانشگاهیان همزمان با آغاز ایام البیض در مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از 6 الی 9 مرداد ماه همزمان با 13 الی 15 رجب المرجب در مسجد دانشگاه برگزار می شود.

این مراسم با سخنرانی حجج الاسلام صدیقی، پناهیان، ماندگاری، غیاث، حاج ابراهیم، جاودان و با مداحی حاج حسن خلج، حاج حسین هوشیار، حاج ماشاء اله عابدی، حاج قربان، علاقه مندان، کاتوزیان، ناطقی، مالکی نژاد، حاج غلام، بکایی و حاج مهدی سماواتی برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1-64542300 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیر کبیر تماس حاصل کنند.

کد مطلب 520009

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها