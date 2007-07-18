فرستاده فرانسه با وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ژان کلود کوسه ران" فرستاده فرانسه امروز با "ولید المعلم" وزیر امور خارجه سوریه در دمشق دیدار کرد. پس از آغاز ماموریت کوسه ران برای تشویق گروه های لبنانی به مذاکره و حل و فصل بحران سیاسی در لبنان، این نخستین بار است که فرستاده فرانسه از سوریه دیدن می کند.

فرستاده فرانسه همچنین با فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری سوریه دیدار خواهد کرد.

کوسه ران در این دیدار وزیر امور خارجه سوریه را در جریان نتایج نشست اخیر نمایندگان گروه های لبنانی در پاریس قرار داده و اعلام کرد: تمام گروه های لبنانی به این مسئله اذعان داشتند که فرانسه در برگزاری گفتگوی گروه های لبنانی سهیم بوده است.

کوسه ران در راستای انجام ماموریت خویش (تشویق گروه های لبنانی به از سرگیری گفتگوهای ملی) ارتباطاتی را نیز با ایران، عربستان سعودی و آمریکا برقرار کرده است.

لازم به ذکر است پس از ترور"رفیق حریری" نخست وزیر اسبق لبنان در فوریه 2005، مقامهای پاریس تماسهای دیپلماتیک خود را با دمشق به حال تعلیق درآوردند.