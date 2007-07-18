حضور آهنگرانی در "همخانه" منتفی شد

فرید در این باره به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر من و محمدرضا شریفی‌نیا مشغول انتخاب بازیگران این پروژه سینمایی هستیم. پیش از این قرار بود برای ایفای نقش بازیگر اصلی فیلم با پگاه آهنگرانی قرارداد ببندیم، اما به دلیل آسیب دیدگی او سر صحنه "آتش سبز"، حضور وی در این پروژه منتفی است."



وی در ادامه افزود: "با برنامه ریزی های صورت گرفته نیمه مردادماه این فیلم را کلید می زنیم. ابتدا قرار بود اواسط تیرماه فیلمبرداری را شروع کنیم، اما به دلیل حجم زیاد تولیدات در تابستان مدتی است در نوبت گرفتن دوربین از بنیاد سینمایی فارابی هستیم."



"همخانه" نگاهی طنز به زندگی دانشجویان شهرستانی دارد که با مشکلات کلانشهری مانند تهران دست به گریبان هستند. تاکنون حضور بایرام فضلی مدیر فیلمبرداری، بابک اخوان صدابردار، فتح الله جعفری جوزانی مدیر تولید و علی تهرانی دستیار و برنامه ریز در این فیلم قطعی شده است. "همخانه" محصول مشترک جوزان فیلم و موسسه پندار فیلم است.