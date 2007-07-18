کادر فنی تیم ملی ووشو معرفی شد

به گزارش خبرنگارمهر، در حالی که قرار است رقابتهای انتخابی تیم ملی ووشو از روز جمعه درسالن شهید دستغیب شیراز آغاز شود فدراسیون ووشو اسامی کادرفنی تیم ملی را برای هدایت این تیم دررقابتهای جهانی اعلام کرد.

برهمین اساس فرهاد فتحی به عنوان سرمربی، سید علی میرمیران و محمدرضا جعفری برای هدایت تیم ملی در بخش سانشو یا همان مبارزه انتخاب شدند.

ضمن اینکه "مولینگ" از چین به همراه فرشید بنی اسدی هدایت مربیگری تیم ملی در بخش تالو یا اجرای فرم را برعهده خواهند داشت.

رقابتهای ووشو قهرمانی جهان آبانماه سالجاری در کشور چین برگزارخواهد شد وقراراست پس ازپایان رقابتهای قهرمانی ایران اردوی آمادگی تیم ملی از هشتم شهریورماه آغاز شود.