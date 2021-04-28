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۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۳۰

بر اساس گزارش وزارت بهداشت

تزریق واکسن کرونا در کشور به مرز ۹۴۰ هزار دوز رسید

تزریق واکسن کرونا در کشور به مرز ۹۴۰ هزار دوز رسید

گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تاکنون بالغ بر ۹۳۸ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۷۴۴ هزار و ۹۱۴ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۱۹۳ هزار و ۸۴۰ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند.

بر اساس همین گزارش، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۹۳۸ هزار و ۷۵۴ دوز رسیده است.

فاز اول واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در کشور، قبل از سال ۱۴۰۰ با تزریق واکسن به کادر درمان آغاز شد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، فاز دوم واکسیناسیون نیز از روز گذشته برای سالمندان بالای ۸۰ سال آغاز شده است.

به گفته علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، بالغ بر یک میلیون و ۱۴۷ هزار نفر سالمند بالای ۸۰ سال در کشور وجود دارد.

در حال حاضر برنامه واکسیناسیون با استفاده از واکسن‌های وارداتی از کشورهای روسیه، چین و هند انجام می‌شود.

کد مطلب 5200171
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • حامدی IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
      1 0
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      ایول .قرار بودکه تا آخر فروردین و هفته اول اردیبهشت فاز اول که یک میلیون وسیصدهزارنفر هستند به پایان برسد بعد فاز دو شروع شودالان تقریبا! کمتر از یک میلیوندز کهحدودا 500 تا 600 هزار نفر میشودفاز یک را واکسن زده اند پس بقیه چه شد؟ چطور فاز یک تمام نشده فاز دو شروع کرده اند؟ چرا همش دروغ
      • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
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        خخخ،بقیه منتظر نشدن واکسن بزنن ، به دیار باقی شتافتند.

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