تزریق واکسن کرونا در کشور به مرز ۹۴۰ هزار دوز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۷۴۴ هزار و ۹۱۴ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۱۹۳ هزار و ۸۴۰ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند.

بر اساس همین گزارش، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۹۳۸ هزار و ۷۵۴ دوز رسیده است.

فاز اول واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در کشور، قبل از سال ۱۴۰۰ با تزریق واکسن به کادر درمان آغاز شد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، فاز دوم واکسیناسیون نیز از روز گذشته برای سالمندان بالای ۸۰ سال آغاز شده است.

به گفته علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، بالغ بر یک میلیون و ۱۴۷ هزار نفر سالمند بالای ۸۰ سال در کشور وجود دارد.

در حال حاضر برنامه واکسیناسیون با استفاده از واکسن‌های وارداتی از کشورهای روسیه، چین و هند انجام می‌شود.