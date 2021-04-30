احتمال کاهش ملی پوشان والیبال به ۱۶ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای تیم ملی والیبال ایران از روز ۲۹ فروردین ماه سال جاری با حضور «ولادیمیر الکنو»، سرمربی تیم ملی رنگ و بوی جدی به خود گرفت. تمرینات فشرده و طبق برنامه پیش رفت و روز سه شنبه نیز با تصمیم ولادیمیر آلکنو، علی رمضانی، اسماعیل مسافر و اسماعیل طالبی از جمع اردونشینان کنار رفتند.

پیمان اکبری، مربی تیم ملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت و شرایط اردوها گفت: از زمان حضور الکنو در اردوها، ملی پوشان با انگیزه مضاعفی کار می‌کنند. تمرینات خوب و منظم طبق برنامه ریزی الکنو پیش می رود.

وی ادامه داد: خدارا شکر شرایط خوب است. فقط یک نگرانی از بابت فشار تمرینی وجود دارد و بازیکنان خسته به نظر می‌آمدند. به همین دلیل الکنو برنامه ریزی دیگر انجام داد تا بازیکنان استراحت بیشتری داشته و با کیفیت بیش تری در تمرینان حاضر شوند. قرار شد تمرینات به مدت سه روز، یک بار در روز برگزار شود.

اکبری در پاسخ به این سوال که پس از خط خوردن مسافر، رمضانی و طالبی احتمال اضافه شدن بازیکنان دیگر وجود دارد یا خیر؟ گفت: سه لژیونر دیگر هنوز به اردوها ملحق نشده اند پس از حضور لژیونرها رفته رفته به لیست ۱۸ نفره نزدیک می‌شویم و حتی ممکن است در آینده به ۱۶ نفر برسیم.